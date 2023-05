Koke de la Parra tiene como objetivo subir al podio

El piloto del auto #29 de MetaXchange/HO Speed, Koke de la Parra manifestó que buscará seguir con buen paso dentro de la categoría Challenge, luego de la obtención del tercer lugar en la fecha de Chihuahua, por lo que llega con un auto completo para enfrentar lo que será la cuarta fecha del campeonato, en donde el objetivo es nuevamente estar entre los primeros lugares de la competencia, para darle un buen resultado a sus patrocinadores y al equipo.

“La verdad es una fecha que me gusta mucho, venimos haciendo un gran trabajo desde carreras atrás venimos contentos del tercer lugar en Chihuahua, obviamente al ser un coche nuevo y una categoría nueva, hay una curva de aprendizaje y creo que lo estamos haciendo muy bien, el equipo y yo nos hemos adaptado muy bien en el coche y en lo personal la pista de Querétaro es una que me gusta mucho, me gusta muchísimo la afición, (el coche) se sentía increíble en Chihuahua, era un coche que estaba para pelear los primeros lugares, obviamente las condiciones de lluvia y eso afectaron un poquito, pero la verdad es que llega muy bien, lo entregamos completo, nos dio el tiempo para desarrollarlo y que este listo para esta carrera, pero también para ganar”.

Automotriz Santiago Tovar quiere primer podio del año en Querétaro

En cuanto al formato de competencia que se tiene para esta temporada, en la que solo los mejores avanzarán a los playoffs para tratar de pelear por el campeonato, el volante capitalino señaló que es muy bueno, obliga a los pilotos a hacer carreras más limpias, más inteligentes, para cuidar el coche, además de que cada año el nivel competitivo que existe en este campeonato del deporte motor es más alto.

“Es un formato que a mí en lo personal me gusta mucho, te motiva a hacer mejores carreras, más inteligentes, cuidando el coche y al final que entren los mejores es lo que buscamos, estoy feliz de que la competencia cada año es más competitiva y cada carrera es más emocionante. Regresar a Querétaro a mí me gusta mucho porque es una pista que tienes un poquito más de recta y al final eso te ayuda a descansar, al final el setting que traemos con el ingeniero se ve muy bien, hemos desarrollado muy buenos coches que no se degraden en la pista”.

Koke de la Parra aprovecho para hacer una invitación a los aficionados queretanos para que acudan al autódromo del Ecocentro, destacando que es una pista en donde se viven grandes emociones, pero sobre todo les pidió que lo apoyen a él a bordo del auto #29, además de que lo sigan en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook.

Automotriz Buscan Cané y Mateos buenos resultados en Querétaro

“Los invito para que vayan este fin de semana a la carrera, la verdad es que es una de las más emocionantes, es muy impactante la pista de Querétaro ya que tiene una de las bajadas más importante de las pistas de México, se vuelve muy emocionante, hace poquito la pavimentaron y le pusieron un sello para que pudiéramos rodar por fuera y los autos se ven increíbles, que apoyen al auto #29 de MetaXchange y HO Speed y que me apoyen en mis redes sociales, en Instagram como kokedelaparra29 y en Facebook como Koke De La Parra”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo