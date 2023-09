Marco Alquicira confía en lograr buen resultado

El piloto Marco Alquicira, que participará en la Copa de Naciones de Kartismo, se dijo contento de acudir a dicha competencia de talla mundial, además de que se encuentra confiado de conseguir un resultado muy positivo, sobre todo porque la categoría en la que participará es en la que se siente más cómodo, además de que ha tenido una preparación muy fuerte para demostrar su buen manejo.

“La verdad me siento muy confiado, no es por ser egocéntrico, pero esta categoría es la que mejor se me da (T4 de Kantismo), cosiste mucho en no dejar morir el motor, porque en cuanto frenas de más, el motor tiene que iniciar de nuevo, yo siempre he tenido la habilidad de no dejar caer el motor, creo que esta categoría es tal cual para mí, la verdad me siento capaz de poder ganar y dar unos muy buenos resultados”.

Este joven volante, destacó que además de correr en el kartismo, ha tenido la oportunidad de participar en la Fórmula 4, en donde en la última fecha, que se corrió en el Autódromo Ecocentro, conquistó un primer lugar, lo que lo motiva a seguir trabajando para mantenerse en la pelea por los primeros sitios, además de que con los resultados que obtenga, sabe que se sumarán patrocinadores para que le ayuden a llegar a las ligas europeas.

“Ha sido un reto durante todo estos años la verdad, iniciamos en el karting y para ser francos, el kartismo es un deporte de dinero si quieres pelear por la punta, tienes que invertir en motor, en chasis, en muchas cosas, gracias a nuestros patrocinadores pudimos tener un poco de apoyo, Adán (Ibarra), que es mi coach me lo ha dicho literalmente, la piedra que me den tengo que ganar, entonces hemos estado peleando en la Fórmula 4, con un coche de media punta y hemos estado peleando con los grandes, el resultado de ello fue el primer lugar en el Ecocentro, no queda más que seguir esforzándonos para mantener esos resultados y sumar más patrocinadores para irnos a las ligar europeas”.

Marco Alquicira, reiteró que en la Fórmula 4 hay muy buenos pilotos como lo es Christian “Conejo” Cantú, quién ya tiene un lugar ganado en este deporte motor, además de mucha experiencia, así como pilotos colombianos que se han sumado a los monoplazas, por lo que han tenido que esforzarse mucho para lograr los resultados positivos, además que solo él y Cantú son los mexicanos que corren en dicha categoría.

“Desde mi punto de vista hay pilotos de gran calibre como lo es el “Conejo” Cantú, que ya es campeón nacional, ya es reconocido y tiene su lugar bien ganado en esto del automovilismo, también vienen pilotos colombianos que son ahorita mi dolor de cabeza, pero hay muy buen nivel. Cantú y yo somos los que estamos representando a México en la Fórmula 4, somos los que estamos peleando con los colombianos y creo que el nivel está muy bien”.