Pilotos Anaya Junco pondrán a prueba su resistencia

Los pilotos sanjuanenses Nashelly y Carlos Anaya Junco se reportaron listos para participar en el Iron Kart que se llevará a cabo este sábado en Querétaro. Será una competencia sumamente difícil en la que los hermanos Anaya Junco podrán a prueba su capacidad de concentración y resistencia para soportar las condiciones de velocidad y calor hasta por una hora, compitiendo contra los representantes de todo el país.

Los jóvenes buscan conquistar el podio como lo hicieron en la 4ª fecha del Campeonato Nacional de automovilismo en la categoría Karting que se llevó a cabo en el kartodromo Querétaro en el mes de junio.

Esta competencia servirá de preparación para sus próximas competencias de cara a la Fórmula Kars del 18 al 21 de agosto en Querétaro. La agenda de trabajo está cargada para los jóvenes quienes además de dedicar tiempo a sus entrenamientos cursan la preparatoria.

Para el 7 de agosto Nassh tiene por reto el participar en el Campeonato de Pilotos Mujeres, más el de Parejas y Relevos el 13 de agosto. Del 18 al 21 de agosto, los hermanos Anaya Junco correrán el Estatal, competencia que exigirá el mayor esfuerzo y mejor actitud de los pilotos.

Automotriz Llegan dispuestos a pelear por la victoria

Originarios de San Juan del Río, los jóvenes manejan altas velocidades cuidando los fundamentos y las medidas de seguridad, tanto para ellos como para los de su equipo.

Nashelly Anaya Junco ha dedicado horas de entrenamiento, esfuerzos para poder ser piloto y alcanzar sus sueños. Nassh como con cariño la llaman definió el karting como una disciplina del automovilismo que se practica con karts sobre circuitos llamados kartódromos.

“Se puede decir que el karting es la cuna de los grandes pilotos del automovilismo a escala mundial como la Fórmula 1, Checo Pérez quien también tuvo sus inicios en esta categoría. En este deporte puedes comenzar desde los 4 años de edad”, explicó la número uno.

A Nassh lo que más le apasiona en la vida son las carreas de automovilismo, hace un año empezó su carrera deportiva como piloto de karting en Querétaro.

Los hermanos Anaya Junco iniciaron en este deporte desde pequeños, formando un gran compromiso y disciplina.

“Casualmente en Querétaro vi una pista de karts eléctricos y comencé a frecuentarlo como hobby. En Querétaro tuve la suerte de encontrar donde poder practicar este deporte que tanto me gusta, por primera vez me subí a karts con motores a gasolina y esas primeras experiencias de manejo me dieron el gusto por este deporte” informó Nassh.

Consciente de que es un deporte de alto riesgo, los hermanos no subestiman las medidas de seguridad.

Automotriz Quiere regresar al camino de la victoria

“Hay karts que pueden alcanzar hasta velocidades de 200 km/h. Ahí conocí a mi entrenador, Adán Enrique Ibarra él me animó a comenzar en el Karting Academy, donde aprendí las técnicas de manejo, como lo son principios básicos, empezando por conocer el kart tanto mecánicamente tanto como su controles de conducción posteriormente aprendí a manejarlos a diferentes velocidades, trazos de pista, como tomar una curva, como rebasar y las distintas técnicas para manejar este tipo de kart”, señaló la piloto.

Previamente han destacado en las carreras locales, carreras de Iron Kart, carreras de resistencia que duran una hora, logrando el tercer lugar llevándose a cabo en Querétaro. Colocado el nombre de San Juan del Río en alto en las otras ciudades, en las Carreras Estatales dando 14 vueltas, en las que tiene mucha destreza y habilidad porque es muy poco el tiempo para lograr las primeras posiciones.

Es en este deporte ha desarrollado gran orden, asisten a clases dos veces a la semana, sin descuidar sus responsabilidades en casa y estudios, lo que le ha permitido representar a Querétaro en múltiples carreras.

“Podría pensarse que los karts son carros que corren muy poco, pero llegan a alcanzar 200 km/hr como los shifter, al inicio pues no obtenía buenos lugares como pasa en cualquier deporte, pero gracias a mi entrenador fui mejorando y ahora puedo estar satisfecho de lograr podios en las carreras”, compartió Ulises en entrevista quien tiene por próximo reto cambiar de categoría.