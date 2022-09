Regresó de buena forma a las pistas

Cristian “Conejo” Cantú, regreso de buena forma a las pistas en lo que fue la penúltima fecha de la FIA NACAM Fórmula 4, dentro del Speed Fest que se desarrolló en el autódromo de la capital del país, en donde el más joven de la parrilla, pero de los más experimentados del campeonato, sumó puntos importantes para tratar de cerrar de muy buena forma su temporada de debut en esta importante categoría del automovilismo deportivo.

El famoso “Conejo” Cantú señaló que participar en el Speed Fest fue una gran experiencia para él, además de que la gran respuesta de la gente en las tribunas lo motivo a dar lo mejor de sí, a pesar de tener algunos problemas con el auto, lo cual dijo ya están tratando de mejorar para estar en la fecha final que será en el Gran Premio de México, en donde espera nuevamente hacer un buen papel, pues es un evento en el que ha estado presente desde hace 8 años, que regresó ese importante evento del deporte motor.

“Competir en el Speed Fest fue una gran experiencia debido al flujo de gente asistente, eso me motivó para dar lo mejor de mí en cada carrera, logrando terminar las 3 competencias, sumando puntos importantes en mi temporada de debut. Aunque batallamos bastante con el auto, estaremos trabajando con él estas semanas para poder mejorarlo y para la fecha final que es en el Gran Premio de México, me voy a preparar lo mejor posible ya que desde niño soñaba con estar participando en este magno evento. He tenido la oportunidad de asistir a todos los últimos grandes premios en México, desde 2015 que regresaron, teniendo entonces en ese año, 8 años”.

Foto: Cortesía | Impresiona Agencia de Medios

Este joven y talentoso piloto, buscará cerrar con broche de oro una temporada de mucho aprendizaje en el serial más importante de autos fórmula de Latinoamérica, qué mejor que hacerlo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se correrá en el Hermanos Rodríguez en el mes de octubre, además adelantó que sigue en la búsqueda de patrocinios y apoyos, con ideas revolucionarias de publicidad y promoción a su estilo.