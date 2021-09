Rubén Pardo quiere estar en el top 5

Rubén Pardo confía en tener mejor suerte este fin de semana, cuando se corra la sexta fecha de la Nascar Peak México Series en el Ecocentro de Querétaro, pues destacó que cada día están más cerca demostrar la calidad, tanto del equipo como de él como piloto, por lo que confía en tener una segunda parte de la temporada más fuerte y con mejores resultados.

“Querétaro que es una pista que me gusta, con curvas muy complicadas como la 1 y 2 por que traemos más velocidad, venimos de la parte de abajo y luego una parte muy sinuosa y en la que necesitas un buen performance del auto para tener tracción velocidad y esa constancia que es lo que siempre paga en estas carreras de una hora y media de duración, tener la estrategia indicada para las circunstancias que vayamos viviendo y se vuelve más interesante, el ingeniero Juan Salazar ha hecho un gran trabajó conmigo en los circuitos anteriores entonces vengo motiva, con muchas ganas, parezco repetidora, pero hemos estado muy cerca de demostrar el talento mío y del equipo técnico, de todo el esfuerzo que se está haciendo en el equipo, cada día estamos más cerca”.

El volante del auto #15 de Coca Cola Sin Azúcar destacó que este es el primer año que está con el Spartac Racing Team, pero confía en que se podrá tener una mejor fortuna ahora en Querétaro, en donde en la fecha pasada el encargado de su coche se enfermó de Covid y el fin de semana pasado no pudo tener entrenamientos en San Luis Potosí, debido a las lluvias que se presentaron.

“Este año me integro al equipo Spartac Racing, Juan Salazar también, él y yo nos conocemos de muchos años, hemos trabajado en otros equipos, pero quieras o no, la comunicación con todo el equipo, es un poquito más de coordinación y un poquito la suerte que no ha estado de nuestro lado, en la carrera pasada en Querétaro se nos enfermó de Covid el encargado de mi coche y mermamos muchas cosas, la carrera pasada en San Luis Potosí nos llovió y no pudimos entrenar, muchos equipos ya están bien coordinados y conjuntados en cuanto al trabajo que el ingeniero pide o que el piloto exige, pero creo que es poco a poco, creo yo que vamos avanzando bastante rápido”.

Pardo, manifestó que el objetivo para este fin de semana en tierras queretanas es claro, finalizar en el top 5 de la competencia, aunque siempre sale en busca del triunfo y para él sería muy especial conseguir una bandera a cuadros, pero quiere seguir mejorando en el resto de la temporada para terminar en un buen lugar.

“El objetivo es muy claro, obviamente me encantaría subirme al pódium, siempre pienso en la victoria, me gusta pensar como ganador, sabemos el potencial, las dificultades y la competitividad que hay, pero con un podio estaría muy satisfecho y si nos podemos llevar una victoria a casa sería grandioso, seguir acoplándonos, seguir sumando puntos para lograr posicionarnos en una buena posición al final del campeonato, estar dentro del top 5 sería muy bueno para este primer año”.