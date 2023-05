Santiago Tovar quiere primer podio del año en Querétaro

Santiago Tovar, piloto del auto #22 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, llega motivado a la cuarta fecha de la Nascar México Series que se corre este fin de semana en el óvalo de Querétaro, sobre todo, porque ha mejorado conforme avanzan las fechas del campeonato y en Chihuahua se quedó a un paso de subir al podio, por lo que esta concentrado y mentalizado en lograrlo en la pista queretana, que es una de sus preferidas.

“Chihuahua fue una gran carrera para nosotros, arrancamos en la posición número 37, quedando a un pasito del podio, creo que con unas vueltas más lo hubiéramos logrado, la verdad salimos de esa carrera muy contentos con el balance, indudablemente con prácticas y calificación mejores, las cosas hubieran sido diferentes, así son las carreras, ahora estoy al cien por ciento con los ojos y mente puesta en Querétaro, una de las pistas que más me gustan, donde he tenido buenos resultados y me siento muy cómodo”.

Automotriz

El proceso de adaptación a su nuevo equipo ha ido dando resultado poco a poco, por lo que este destacado piloto, confía en que se llegará de mejor manera para conseguir el objetivo que es llevarse la primera bandera a cuadros de la campaña, o por lo menos, estar en el podio de triunfadores, para tener posibilidades de conseguir los puntos necesarios, llega a esta fecha en la posición siete del campeonato y quiere seguir avanzando.

“Ya con tres carreras en Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team podremos llegar con mucha mejor comunicación buscando la primera victoria y si no el primer podio de la temporada, tenemos que hacer prácticas muy inteligentes y muy buena comunicación con Rubén para poder avanzar juntos y sumar puntos para el campeonato que ya estamos en siete nuevamente en la pelea, quiero seguir sumando y avanzando”.

Foto: Cortesía | Canel's Racing Team

La cuarta fecha de la Nascar México Series, se desarrollará este domingo 28 de mayo en el autódromo del Ecocentro de Querétaro, reiterando que las actividades arrancarán el sábado con las practicas y la calificación, mientras que, para el domingo, la carrera de la Nascar México Series y la categoría Challenge, arrancará a las 13:30 horas, competencia pactada a 140 vueltas al óvalo queretano o cien minutos de competencia, que serán vibrantes.

