Tatiana Calderón y lo rudo de ser una piloto en la F1

Estuvimos presentes en una charla vía digital con la colombiana Tatiana Calderón, piloto de pruebas del equipo de F1 Alfa Romeo Racing-ORLEN y embajadora de la marca, para conocer cómo se prepara para adentrarse cada vez más en el mundo de las carreras automovilísticas y conocer de su voz los retos a los que se enfrenta, pero también reconocer los logros que la hacen una mujer destacable en este rubro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tatiana Calderon (@tatacalde7) el 27 de Ago de 2020 a las 2:14 PDT

Ejemplo y disciplina

Tatiana no solo es pionera, sino la primera mujer latinoamericana en correr la F1. No hay otras mujeres en su disciplina.



Su afición comenzó a los nueve años de edad con un turno de cinco minutos en los karts, junto a su hermana. Ella narra que ha manejado cuatro veces un F1 y lleva cuatro en el equipo Alfa Romeo Racing-ORLEN.

Sin embargo, no ha sido fácil, porque tuvo que adaptar la monoplaza; explica que no es un tema de capacidad o fuerza, sino de física, por ejemplo, su talla: "Eso hace mucha diferencia en las décimas de segundos que son necesarias en este deporte. Las mujeres tenemos menos masa muscular".

Para ser piloto se requieren reflejos, capacidad de reacción y entrenamiento específico, por lo que sigue trabajando para convertirse en piloto titular. Porque reconoce que, aunque eventualmente ser mujer tiene una ventaja en marketing, en el resto de las cosas no.

Feliz con mi debut en la @SUPER_FORMULA en Motegi! Intensas vueltas finales de la carrera 💪🔥💥Japón, la experiencia ha sido increíble!!🇯🇵

Happy with my @SUPER_FORMULA debut at Motegi! Intense last few laps of the race! 💥🔥💪Japan you have been amazing!🇯🇵 pic.twitter.com/r7j2xgcAr7 — Tatiana Calderon (@TataCalde) August 30, 2020

Quiere que más mujeres sean piloto

Es por ello que, desde hace dos años, Tatiana es parte de FIA Women in Motorsport, en donde también vuelca sus esfuerzos para lograr aumentar el número de mujeres en este tipo de deportes. "Y así, cuando se diseñen los autos, se piensen en las medidas de las mujeres", insistió.

Lo anterior es un tema importante, porque de acuerdo con ella, en el automovilismo dependes mucho del auto. "un 80% es el carro y 20% el piloto".

Tatiana dijo que las mujeres tienen 30% menos masa muscular, algo que en este deporte, te obliga a entrenar más. Sin embargo, "la confianza basada en el trabajo y no ponerle techo a los sueños", son base en su carrera profesional.

FIA - Women in Motorsport

