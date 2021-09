Vamos por la victoria: Santiago Tovar

La sexta fecha de la temporada de la Nascar Peak México Series, es muy importante para todos los pilotos, uno de ellos es Santiago Tovar del equipo HO Speed Racing, pues aseguró que viene en busca de la victoria a tierras queretanas, luego de que el año pasado en las dos fechas que se corrieron en el trazado del circuito, finalizó en la cuarta posición, por lo que se quiere sacar esa espinita.

“Muy emocionado, la sexta fecha de la temporada, es la mitad, en una pista que me gusta mucho y en el primer circuito de la temporada, sin duda le pone un sabor especial, va a ser una carrera que va a dar muchas emociones al público, nos hemos preparado muy fuerte, vamos por la victoria, el año pasado tuvimos muy buenos resultados en el circuito de Querétaro que por las circunstancias que nos toco vivir, tuvimos dos oportunidades de ir, las dos veces termine en el cuarto lugar y con esa espinita, pero creo que viene una gran carrera para nosotros y vamos por esa victoria”.

El piloto del auto #26 de Freightliner/QuakerState/Briggs Equipment México/Monster Energy/Glasurit Latam, destacó que ha sido un campeonato más complicado, debido a que ahora si se sumaron varios coches que no habían estado la temporada pasada, debido a las condiciones de la pandemia por el Covid-19, además de que las cosas están muy parejas y el fin de semana un resultado positivo lo podría meter de lleno a la pelea por los tres primeros sitios.

“Sí ha sido complicado sin duda, la parrilla es muy amplia, el año pasado por las circunstancias pues éramos menos, pero ahorita si ha sido complicada, el campeonato está muy cerrado yo estoy en sexto del campeonato detrás de Rubén Rovelo y creo que un buen resultado nos podría catapultar hasta la cuarta posición y sin duda, llego el momento en que las victorias serán más costosos, todos quieren ganar una carrera este año, ha habido ganadores diferentes, todavía no me ha tocado, pero esperemos que Querétaro que es una pista que me la debe, nos la podamos cobrar este fin de semana”.

Santiago Tovar invitó a todos los aficionados a que no se pierdan la transmisión de la competencia y que apoyen a los pilotos del HO Speed Racing, quienes, sin duda, tratarán de hacer una extraordinaria carrera y aseguró que habrá muchas emociones en esta sexta fecha de la temporada del campeonato de automovilismo deportivo más importante del país.

“El público será el ganador cuando vea la transmisión a las 4:30 porque sin duda va a ser un gran espectáculo para todos. Que apoyen a todo el HO Speed no solo a mí, otra vez vamos a arrancar con parrilla invertida, vamos a estar por ahí de la posición 28 y es un gran reto para todos los pilotos, en especial para los de Peak, que avanzamos en los últimos lugares, entonces sobre todo la primera parte de la carrera será importante cuidar el coche, los fierros y en la segunda parte apretar en busca del podio”.