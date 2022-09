Van con todo por el campeonato

El piloto queretano Gerardo “Grillo” Nieto, manifestó que tras las dos victorias obtenidas en Querétaro este fin de semana, demuestran que el auto #42 de Gas Nieto/Roca Acero va con todo en la búsqueda del campeonato, pues es un objetivo que se habían plateado desde el inicio de la temporada, al tiempo que agradeció el apoyo de los aficionados que se dieron cita este domingo en el Ecocentro, quienes corearon en todo momento su nombre y el de su compañero Rodolfo Camarillo.

“Con Esta victoria nos ponemos como líderes del campeonato, es algo que veníamos buscando desde la primera fecha de esta temporada, desafortunadamente no se nos había podido hacer desde la carrera León, que fue la pasada, pero ahorita con estos resultados estamos demostrando que el auto #42 va por todo esta temporada, ahora si que no vamos a descansar, estamos en la ultima parte de la temporada y vamos a seguir exprimiendo el coche lo más que podamos igual que nosotros. Es algo increíble, algo que no me esperaba, es de agradecerse muchísimo (el apoyo de la gente) porque se me enchina la piel nada mas de escucharlos y agradecerles infinitamente a todos los que vinieron a apoyarnos porque hacen que este espectáculo se convierta en una gran carrera y en un gran evento”.

Gerardo Nieto aseguró que no bajaran los brazos en este cierre de temporada, pues saben que la constancia será la clave para poder consolidar el titulo dentro de la Gran Turismo México (GTM) en la categoría Pro 1, sobre todo por parte de él y de Camarillo quienes deben cuidar cada una de las competencias que restan en el campeonato, pues el equipo se encuentra trabajando en todo momento para tener el coche en optimas condiciones.

“Constancia, sabemos que el equipo está haciendo lo mejor que puede para tener el coche en optimas condiciones todo el tiempo, a mi me consta, los visito todas las semanas, trabajan día, tarde y noche aunque no estemos en semana de carrera, para tener el coche en optimas condiciones y sin duda combinando el trabajo que ellos están haciendo y nosotros cuidando nuestras carreras, exprimiendo nuestro potencial, vamos a consolidar el campeonato, siempre y cuando estemos cruzando la bandera a cuadros, en un podio o siempre buscando la victoria”.

El volante del auto #42 de Gas Nieto/Roca Acero señaló que precisamente los buenos resultados se han dado gracias a que para esta campaña cambiaron de equipo, uniéndose al JV Motorsports por lo que agradecieron al ingeniero Jordi Vidal que este poniendo todo su talento en el auto, además de que han cambiado la forma de trabajar “Rudy” Camarillo y él.

“Hubo un cambio radical en la estructura Rudy Camarillo/Grillo Nieto, optamos por cambiar de equipo por irnos con el JV Motorsports que la verdad es un equipo con mucho renombre, muchos campeonatos, protagonistas en el serial en el que también participo que es Nascar desde hace mucho tiempo, es el equipo del ingeniero Jordi Vidal, siempre ha sido de los equipos que no es fácil estar, le agradezco que nos haya aceptado y que nos esté dando lo mejor de su talento dentro de nuestro coche, eso y la diferencia de cómo hemos trabajado internamente yo y Rudy para poder consolidar todo”.