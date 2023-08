Zihara Esteban enfocada en lograr el campeonato en la TC2000

La piloto española, Zihara Esteban destacó que llegará al autódromo del Ecocentro queretano muy motivada y con la intención de seguir sumando puntos para la obtención del campeonato, además de que será una fecha muy diferente a lo que ha sido el resto de la temporada, por lo que habrá mayores posibilidades para varios pilotos de meterse de lleno a la pelea por el campeonato en la categoría TC2000.

Zihara Esteban, reconoció que la pista de nuestra entidad es una de las que más le gustan, además de ser en la que debutó el año pasado en esta categoría de los TC2000, consiguiendo muy buenos resultados, por lo que espera que este fin de semana las cosas también sean positivas, además de que el cambio de formato para esta ocasión, sin duda hará que las cosas se pongan más interesantes, al haber más puntos en disputa.

Automotriz Alessandros Racing quiere conquistar Querétaro

“Querétaro es una pista que me gusta, fue ahí mi debut el año pasado en esta categoría, la TC2000, yo me integre en la segunda fecha del campeonato, me fue muy bien y tengo muchas ganas de llegar a esta pista, la clave, yo creo que la nueva estrategia que ha tomado Notiauto, que son dos carreras, van a puntuar como si fueran dos fechas, porque todos sabemos que se divide en dos partes la carrera, solo que el piloto que cierra es el resultado final el que cuenta, en esta ocasión va a ser diferente, la primera parte va a contar como una carrera y la segunda parte como otra carrera, entonces se abren más las posibilidades para todos porque va a haber doble puntuación. Es una fecha totalmente diferente al resto de la temporada, va a estar muy reñida porque somos como 5 pilotos que nos estamos jugando el campeonato ahorita, vamos a ir por todas”.

Foto: Cortesía | Alessandros Racing

La volante del auto #26 de Alessandros Racing manifestó que ha sido una campaña en la que ha habido mucha rivalidad, que se han presentado algunas situaciones duras e incluso, actitudes antideportivas con ella, pero ha podido superar todas ellas y reiteró la invitación a los aficionados para que acudan este fin de semana al autódromo queretano, pues el campeonato podría dar un giro radical por la variación que hizo el campeonato para esta fecha.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La rivalidad es más alta, entonces ha estado complicado, muchas sanciones, muchas conductas antideportivas, a mi me ha tocado, me han sacado varias veces de la pista, pero hemos podido remontar como hemos podido y lograr los puntos para que hoy en día estemos peleando por el campeonato. Será una fecha súper importante, súper interesante para todos los que vayan a ver porque puede dar un giro radical el campeonato, la estrategia que trae Alessandros y que anunciará en estos días, es clave de cara al campeonato para el equipo, vienen buenos cambios”.