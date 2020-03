Bagres ganó el primer juego

La novena de Bagres ganó el primer partido de la serie final frente a Gallos en el diamante de la deportiva “Emiliano Zapata”, en Tequisquiapan, con cinco carreras a tres.

Gallos anotaron una carrera en su primer turno al bat, y Bagres empataron en su respectivo turno cerrando la primera entrada.

Deportes Final entre Bagres y Gallos se jugará desde el principio

En las siguientes entradas se pusieron en base dos peloteros de Bagres derivado de errores de parte de Gallos. Llegó el turno del pelotero de Bagres Diego Álvarez, quien se destapó con un home run por el jardín central y el score se puso en ese momento cuatro a una.

En el último tercio del juego, Gallos anotaron otras dos carreras y Bagres se encargó de hacer otra carrera a su score.

Los Gallos en la apertura de la novena entrada su pelotero fue puesto out con elevado al jardín, y el siguiente batedor se puso en primera base avivando la esperanza de Gallos de seguir vivos, pero no fue así, ya que el siguiente bateador pegó un doble play, así Bagres ya no dio uso de su turno al bat, acabando el juego cinco a tres

Abrieron el encuentro por parte de Bagres Fernando Landaverde y por Gallos Pablo Estrada, los relevaron Andrés Núñez por Gallos, y por Bagres Andrés Álvarez, el pitcher ganador fue Fernando Landaverde y el pitcher perdedor Pablo Estrada.