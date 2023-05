Basquetbolistas en potencia

San Juan del Río tendrá representación en el Nacional de Basquetbol que se desarrollará en Veracruz del 15 al 18 de junio, con las categorías femenil la sub 14, sub 19, sub 12, tras salir victorioso de Querétaro. A cargo de los profesores, Ángel Leonel Medina, Roberto Oswaldo, Noé Valerio Ayala, Roberto Oswaldo Medina Olmos.

Las talentosas jugadoras lograron su clasificación al ganar la etapa estatal de la Olimpiada Federada que desarrolló la Alianza de Basquetbol de Querétaro en coordinación con la Federación. Las selecciones están confirmadas por jugadoras de los clubes Soles, Galaxy, Osos Negros, Garra Blanca, Funny Boys, Aztecas.

Con una gran actitud los jugadores que pelearon su lugar logrando estar en la final. El equipo club San Juan 2012 femenil ganó la final al IMSS logrando el pase al nacional, el encuentro se desarrolló en la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez. En el mismo sitio, la escuadra 2010 logró el pase tras derrotar a San Juan 2011 con un marcador amplio de 86-11. Mientras que contra el segundo equipo que enfrentaron y ganaron fue a Fire Querétaro 78-8

En la categoría 2004-05 el juego se llevó acabo en Pie de la Cuesta, en donde el equipo sanjuanense fue superior 42-25 a Querétaro.

En la rama varonil el representativo de Soles de San Juan del Río ganaron a los equipos Fire, Delfines, Lobos, Hoopers.

Los jóvenes tienen una fortaleza y es la experiencia que tienen participando en competencia de gran nivel como lo es Copa Macroregional Juan Toscano, torneo que reúne a más de 60 equipos. Además logró un tercer lugar en la categoría 2005-2006 y un cuarto lugar en la categoría 2007-2008.