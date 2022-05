Basquetbolistas en silla de ruedas abren camino en San Juan

El equipo de basquetbol en silla de ruedas invita a formar parte de la agrupación, a los entrenamientos que realizan todos los sábados a las 5 de la tarde en la deportiva Maquio con el objetivo de que más personas formen parte, generen independencia y se beneficien del deporte.

Acompañados de sus familias y amigos, los jugadores abren camino en el deporte de la inclusión, formando parte de Movimiento Internacional de Personas con Discapacidad.

Deportes Plata y bronce para México en Basquetbol

Pedro Enrique Bryant Ortigoza es originario de Veracruz, desde hace 9 años vive en San Juan del Río y quiere que el equipo crezca para que San Juan del Río sea incluyente. Si bien no existen antecedentes de un equipo de basquetbol de sillas de ruedas buscan dejar legado y que los niños y jóvenes tengan mayores oportunidades.

“Muchas veces las personas con discapacidad no salen y no logran su independencia por la arquitectura de la ciudad. Faltan espacios, transporte, las calles no están diseñadas para personas con discapacidad”, expuso Bryant Ortigoza.

Sin contar con sillas de ruedas adecuadas para el basquetbol, pero si con mucho entusiasmo es como los jugadores sientan las bases de este equipo, solicitando que políticos, empresarios volteen a verlos y puedan apoyarlos con patrocinios.

Deportes Antonio Rojas, apasionado del basquetbol

Vicente Pérez Vega de Guanajuato, sanjuanense desde hace 11 años hace un esfuerzo para que el futuro de las personas con sillas de ruedas sea mejor, desea tengan independencia en su movilidad y que no sean discriminados tanto en lo laboral como social.

José Juan Pérez Feregrino es también parte del proyecto quien ha representado con Querétaro al estado en dos nacionales, quien señaló que por talento y ganas no se detiene el ideal de que San Juan del Río tenga un representativo para los diferentes torneos.

Gonzalo Paz Silva refuerza al equipo quien además forma parte de la selección queretana de futbol y voleibol.

“San Juan del Río está abandonado en la inclusión labora, deportiva. No existe infraestructura. La misma gente llegas al súper y se molestan porque uses los diseños azules. Falta mucha cultura. Nadie está ausente de sufrir un accidente, que nos cambie la vida”, expuso Gonzalo.

Además de buscar mejores condiciones en San Juan del Río para la comunidad con alguna discapacidad, los integrantes quieren que en los 18 municipios del estado lleven a cabo las prácticas de inclusión ya que muchas veces la sociedad ni siquiera sabe lo que es una discapacidad, expusieron los del movimiento.

Agradecieron el apoyo de dirección del deporte a cargo de Denise Vargas Chávez por prestarles las instalaciones y mostrar interés en mejorar las condiciones para ellos. A la organización Bendición de Amor quien a través de la colecta de materiales reciclables consiguen recursos para hacerse de sillas de ruedas. También a la Asociación Vida Independiente por informar a las personas, familiares con alguna amputación, lesión cómo llevar a bien sus actividades.