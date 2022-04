Belén avanza al nacional

La campeona nacional de ajedrez, Natalia Belén García demostró sed por refrendar el título, al conseguir uno de los tres pases a los Juegos CONADE, para colocar a San Juan del Río y Querétaro en el radar de los mejores de las siete zonas divididas por región.

La ajedrecista disputó con los representantes del Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y la delegación IMSS Colima, jugando incluso con representantes de Querétaro. Integró a la delegación de Querétaro, la cual estuvo conformada por 12 participantes 2 de cada una de las categorías: sub 12 (nueva en este torneo), sub 14 y sub 16 en las ramas varonil y femenil.

Belén saltó de categoría a la sub 16 para clasificar en segundo lugar en el torneo que se llevó a cabo en Pachuca Hidalgo, a 5 rondas ritmo clásico.

El nacional se jugará del 30 de mayo al 6 de junio en Baja California Sur, previamente hará una escala a participar en el Abierto de Chihuahua durante las vacaciones de Semana Santa, del 12 al 18 de abril jugará la categoría sub16 con miras a clasificar al torneo North América que se celebra en el mes de agosto en Canadá.

La número uno muestra gran responsabilidad en el proceso a nacionales, pero es más la pasión y entrega que dedica al ajedrez, disciplina que en primera instancia aprendió de sus padres.

La estrategia para las próximas competencias está dominar las posibles jugadas y resolver con anticipación.

Muchos los planes para el 2022, año en el que quiere no sólo refrendar sino superar los resultados como el conseguir el título de WCM (candidata a maestra), el ganar nuevamente los nacionales CONADE 2022, ahora en la categoría sub16.

Además, busca obtener los viáticos para el Panamericano 2023 en los Juegos de la Juventud 2022, porque aunque tiene el aval que obtuvo en el torneo de Cancún, para poder jugarlo quiere ganar los viáticos, que solo le dan al primer lugar.

Con 16 años de edad, Belén ha dedicado 9 años al ajedrez, incluso desde antes, cuando tenía 3 años, imitaba a sus papás al verlos jugar. Sus inicios se encuentran con el club Boca Negra, teniendo como primer maestro, al Ingeniero Adrián Bocanegra que la encaminó a los primeros torneos en primaria para destacar en los Juegos CONDEBA, lo mismo fue ya en Secundaria en la Roberto Ruíz Obregón con el club Enroque.

Belén suma múltiples medallas, muchas de ellas de primer lugar como lo fue en el torneo de la UAQ, mezclándose con jugadoras universitarias lo que le dio mucha confianza en sí misma. Campeona del Torneo de Secundarías, Medallista en el Centro de Alto Rendimiento, subcampeona del torneo de Talentos. Merecedora de la Onza Libertad, distinción a los tres alumnos más distinguidos de la Secundaria Roberto Ruíz Obregón, por mencionar algunos de sus logros.