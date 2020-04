Bogdan Olivos sube de nivel en el tenis de mesa

Bogdan Olivos con 16 años de edad y 10 años practicando el tenis de mesa, es uno de los jugadores con más experiencia por el equipo queretano con mira a ocupar los primeros lugares una vez que se reanuden las actividades dada la pausa por la pandemia.

Bogdan pondrá en prueba la experiencia que adquirió en Francia cuando representó a México con el equipo Levure, después en España donde jugó como profesional. Olivos señaló que el nivel de juego en México va al alza.

“Está a bajo por España, no por mucho, ahorita España ha tenido un crecimiento bueno respecto a jugadores de Liga Mayor. En la Juvenil tienen buen nivel, jugué contra el número uno y es mucho mejor que el de aquí”.

El seleccionado tiene por plan, estar en el equipo para el Campeonato de Primera Fuerza, “la única expectativa que tengo es quedar en la selección de mi categoría y quedar dentro delos primeros 4 de la Sub 18. En el de Primera, avanzar lo más que pueda. Se entiende hay jugadores con mayor nivel pero creo que si se puede hacer algo”.

El jugador definió el Tenis de Mesa como su vida.

“Estoy dedicado a esto, sí estudio pero por línea entonces no tengo mucha complicación, puedo hacer esto que es lo que me gusta. Me ha dado mucha felicidad y me mantengo aquí. He hecho amigos”.

La velocidad y técnica que requiere el Tenis de Mesa hace de este deporte uno de los más complejos en practicar.

“Es un deporte demasiado complejo, como dicen la practica hace al maestro. Esto es de repetir para cuando en momentos de estrés sepas que hacer”, finalizó.