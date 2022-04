Boxeadores buscan salir con el brazo en alto

Los pugilistas de Champions Rings de Las Lomas de San Juan del Río, seleccionados estatales partieron a pelear un pase al nacional de los Juegos CONADE, al regional que se realiza este fin de semana en Guanajuato.

Los peleadores Owen Jael Trejo, Alan Martín Trejo y Samuel Aguilar Herrera a cargo del profesor Mario Misael Pérez Pichardo.

son fuertes candidatos a salir con el brazo en alto luego de haber realizado una preparación exhaustiva.

“Es un proceso que he vivido me siento más seguro de mi mismo porque no he dejado de prepararme. Aún existen esos nervios de llegar a fallar en algo, correr el riesgo de perder pero vamos con la intención de ganar, de llegar a los nacionales y traernos el oro”, declaró el actual medallista de plata en los 80 kilógramos, Samuel Aguilar quien en esta ocasión estará peleando en los 75 kilógramos.

“Me siento bien porque no soy un rifal fácil pero no hay que confiarse eso es lo que está en mi no confiarme de ningún rival”, declaró.

Alan Martín Trejo Moreno peleará en la división de walter ligero con el peso de 60 a 63 kilógramos. El originario de San Juan del Río subirá al ring para proponer una buena pelea.

“El box se ha convertido en su pasión, el deportista lo definió como un deporte que exige de mucha disciplina y responsabilidad, que necesita de mucho empeño para poder hacer lo que es el boxeo. Estas semanas han sido muy complicadas, con cargas dobles de trabajo para ganar resistencia y mejorar aspectos de estrategia”, expuso el peleador quien además del boxeo se mantiene firme en sus estudios en segundo semestre del Cbtis 145.

Mientras que Owen Trejo Hernández con 16 años de edad quiere salir con la victoria por la vía de nocaut en los 80 kilógramos en semipesado. Owen es originario de San Juan del Río quien se acercó al boxeo por propuesta de su padre para irse involucrando de poco a poco y sumar seis años en este deporte

Los peleadores forman parte de una talentosa generación de boxeadores que han colocado a Querétaro como una potencia sobre el ring, con Rosa Astrid de la Luz, Emiliano Aguillón, Erik Ontiveros y Kevin Estrada se ubicaron en el medallero con 3 de oros y una de plata.