Brian Ugalde, gran jugador defensivo

El jugador Brian Ugalde, sanjuanense de corazón, ganó el título de mejor jugador defensivo en Estados Unidos por la Universidad de Pensacola Christian College en Florida, con el número 11.

La pasión, pero sobre todo las horas de preparación que Ugalde dedicó, dieron como resultado el sobresalir en el país vecino, lograr jugar varios minutos y llevar a su equipo a ser uno de los mejores.

Con esta distinción es como el jugador se encuentra más motivado y ya entrena para lo que será la siguiente temporada en la NCCAA.

Deportes Titanes con gran actitud

Originario de San Antonio, Texas, la mayor parte de su vida la ha pasado en San Juan del Río, para portar con orgullo el nombre de la ciudad, al formar parte de las selecciones estatales y ganar los torneos regionales y los nacionales CIMABAQ, LIBASA.

Agradeció a sus profesores, a su padre Oscar Eduardo Ruiz, a sus coach Abraham y Luis Mondragón, por tomar su tiempo y enseñarle más de este bello deporte.

“A mis seres queridos no podría hacer nada sin ellos, a mi papá que me haya enseñado, a mi mamá que me haya apoyado después de mis partidos, a mi hermano que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba después de una derrota. Quiero decirles que los quiero que estoy tan orgulloso de ser un Ugalde y ser parte de esta familia”, expuso.

El número uno se mantiene firme en alcanzar sus metas.

“Uno de mis sueños es poder jugar profesionalmente con Libertadores de Querétaro, y una vez acabando probablemente seguir jugando en San Juan del Río. Tengo un amor increíble a San Juan del Río y a México. Siento que el básquet no es tan común como debería de ser, me encantaría poder trabajar con personas más jóvenes y poder ayudarlos poder decir que es posible venir a jugar a Estados Unidos y entrenar de la forma que debería ser”, declaró el jugador.