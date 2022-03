Brindan herramientas en defensa personal

Con éxito se llevó a cabo el taller de defensa personal para mujeres por parte de Cross Martial Academy celebrado en las instalaciones de Club Deportivo Nogales de San Isidro, San Juan del Río por los profesores en artes marciales Edson Mirssael Osornio, cinturón morado 1er kyu en Jiu Jistu y Víctor Hugo Barrón, 4º dan en Bujinkan Budo Taijutsu.

Madres e hijas participaron en el encuentro el cual dio herramientas para escapar de alguna agresión.

De acuerdo a las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las mujeres sufren de acosos y ataques tanto en calle como en casa por lo que el saber defensa personal puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Los profesores explicaron que lo principal es prevenir, cuidarnos delas posibles agresiones, que las técnicas de defensa no requieren de fuerza más si de un buen empleo para que sean efectivas.

En el taller se simularon posibles escenarios en que una persona podría ser atacada y qué hacer. Se compartieron técnicas de defensa en pie y a ras de suelo, desbloqueos, patadas fueron algunas de las herramientas que se vieron.

La práctica continuará en Cross Martial Academy no sólo mujeres, también para niños, jóvenes y adultos, en flexibles horarios toda la semana, para apartar un lugar comunicarse al 414 105 84 84 o al 427 122 06 71.

“Es una triste realidad que en la sociedad en la que nos encontramos, así como hay gente muy educada hay gente que no, nos topamos con todo. Practicar defensa personal te da seguridad en la calle. Sé cómo defenderme de alguna agresión, ya no me siento tan vulnerable”, fue el testimonio de Ada Pagola quien lamentablemente ha vivido desagradables experiencias de acoso, incluso en taxis.

Los titulares de Cross Marcial enseñaron en favor de salvaguardar a las personas con técnicas para defenderse, usar lo que esté al alcance ante un ataque, un robo, de una pareja.