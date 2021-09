Buscan nuevos integrantes

El equipo de voleibol sentado de nuestra entidad, esta buscando nuevos integrantes para representar a Querétaro en los próximos eventos nacionales, por lo que los que conforman esta escuadra se encuentran entrenando desde hace mes y medio en el Centro de Deporte Adaptado, además de que el primer evento lo tiene programado para noviembre, así lo dio a conocer Antonio Pacheco, presidente de la Asociación Queretana Deportiva Sobre Silla de Ruedas.

“La intención es organizar el equipo que represente a Querétaro en los próximos eventos nacionales, los cuales comienzas a partir de noviembre de este año, siempre y cuando la pandemia nos deje poder llevarlo a cabo”.

Actualmente, el equipo está conformado solamente por cuatreo jugadores, los cuales se encuentran en preparación para el Campeonato Nacional de Tercias, sin embargo, reiteraron que la intención es expandir a la selección estatal y así participar en otros eventos nacionales.

Joaquín Valencia es uno de los jugadores que recién se incorporó al equipo y señaló que al principio se le complicó un poco, pero poco a poco ha ido mejorando, además de que antes practicaba la natación.

“Yo practicaba natación, y el profe Pacheco me invitó a formar parte de este deporte. Al principio se me hizo difícil, pero al venir a entrenar me acostumbré. Lo que más me gusta del voli son las técnicas, los remates, todo eso”.

Felipe López de 52 años, confirmó que no hay edad para iniciarse en una nueva disciplina deportiva, por lo que hizo la invitación a todos los interesados para que se sumen a la práctica de este deporte y aseguró “que no piensen que por ser discapacitados ya no van a poder hacer nada, sino que lo vean como un nuevo reto, como una etapa de vida, vamos a empezar de cero, pero con la experiencia de vida que tenemos ya no será tan difícil, es una nueva etapa y mientras más rápido nos adaptemos vamos a salir más adelante”.

El también entrenador del equipo, Antonio Pacheco, mencionó algunas de las características que deben tener los interesados en sumarse al equipo, mismo que entrena martes y jueves de 08:15 horas a 09:45 horas en el auditorio del Centro de Deporte Adaptado, que se encuentra ubicado al interior del Parque Querétaro 2000.

“De preferencia que tengan alguna amputación de miembros inferiores o superiores, y además que hayan sufrido poliomielitis, alguna malformación congénita. Al inicio es complicado como cualquier otro deporte, pero con el trabajo de la técnica y lo físico, el deporte es muy bonito”.