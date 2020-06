Cambios en Gallos, sí habrá despidos

Como en cada nueva administración de cualquier empresa, el grupo de inversionistas comandado por Gabriel Solares, reconoció que habrá muchos despidos dentro de la institución pero una de las razones más fuertes para tomar esa decisión es buscar talento local para las fuerzas básicas de Gallos.

“La realidad es que sí se tiene contemplado que algunas personas sean despedidas, voy a dividirlo en dos partes, el área deportiva tiene una forma de estructurar su operación contractualmente hablando a través de contratos deportivos que tienen su vigencia y que se vinculan con las instituciones, y tanto en el primer equipo, en el femenil así como en categorías inferiores, están llegando a su fin y que no se tiene contemplada la renovación en su mayor parte, muchos de ellos son entrenadores, preparadores físicos y algunos jugadores porque queremos que haya talento local en esos puestos”, dijo.

Fuga de Gallos

En el caso del primer equipo es evidente que al salir Víctor Manuel Vucetich

“Cuando llega un entrenador es normal que venga acompañado de su equipo de trabajo, sus asistentes, sus preparadores físicos, eso es lo que está pasando y la gente que estaba trabajando con Grupo Caliente y personal que consideramos que no son las indicadas para este proyecto también saldrán de la institución”

EN LOS ESCRITORIOS

Serán evaluados cada uno de los perfiles del área administrativa y no negó que habrá cambios también en ese rubro.

“En lo que se refiere al área administrativa al día de hoy te puedo decir no se ha despedido a nadie, estamos haciendo una evaluación, esto no quiere decir que no habrá despidos, hay gente que su vínculo está con Grupo Caliente como Rodrigo Ares de Parga, Fernando Arce y la gente que ellos trajeron y son gente de su confianza se van, sí queremos reestructurar las áreas y saber que personas sí nos pueden ayudar en el Club”

“Si se llegara a despedir a personal administrativo o deportivo del club estamos considerando una liquidación conforme a la ley”. finalizó.