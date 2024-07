Campeón de fisicoculturismo apunta a las grandes ligas

Disciplina es la palabra que define a César Ledesma, fisicoculturista que viene de ganar el Regional en Guadalajara y el Mr San Juan del Río. El deportista no quita de vista el conseguir el Carnet Pro, que lo avala como un competidor de talla internacional.

César enfrentó uno de los desafíos más grandes en su carrera como fisicoculturista, que lo llevó a dar su mejor esfuerzo y tener que hacer grandes sacrificios. Tienen por meta llegar al nivel más alto, para competir en las grandes ligas por decir a ir a Europa.

Deportes Lo mejor del fisicoculturismo se hizo presente en el Mr. San Juan del Río

“Gracias a Dios se obtuvo el primer el primer lugar y pues nos fue muy bien. En el Mr San Juan del Río la verdad no me sentía tan estresado como en el de Guadalajara que fue increíble. Pudimos traer el primer lugar, ahora lo único que queda es descansar y darnos un break, no más que nada el Carnet”, detalló.

“Estamos tratando de ir sobre ese Carnet, no quitamos el dedo del renglón, reconozco el nivel de cada competidor que se sube a la tarima. Ahora lo ideal es tomarme un break para después para seguir”, declaró.

Señaló que la competencia de Guadalajara fue una de sus mejores y una sorpresa grata el traerse el primer lugar. “Me siento contento con los resultados y más que nada la presentación con todo el proceso que he llevado, se lo debo a mi coach Isaac Rodríguez, a quien le agradezco su apoyo”.

Por último, invitó a las nuevas generaciones a prepararse si es su sueño el estar en una tarima.

“Es una preparación muy difícil que no muchos lo pueden hacer o lo pueden hacer, pero es cuestión de dedicación, es complicado. Es la disciplina más que nada para ir escalando”.