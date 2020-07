Cancelan el Maratón de Chicago por el Covid-19

Washington, Estados Unidos | AFP.- Siguiendo los pasos de Boston y Nueva York, el maratón de Chicago previsto para octubre fue cancelado debido a la pandemia de Covid-19.

El maratón de Chicago, "programado para el domingo 11 de octubre, y las actividades del fin de semana de la carrera han sido canceladas", informaron los organizadores en un comunicado.

La decisión de no celebrar la edición 43 de esta carrera, en la que suelen participar más de 40.000 deportistas, fue tomada junto a las autoridades locales "en respuesta a las preocupaciones de salud pública que ha suscitado la pandemia de coronavirus", señalaron.

The 2020 Bank of America Chicago Marathon, scheduled for Sunday, October 11, and race weekend activities have been canceled by event organizers and the City of Chicago in response to the ongoing public health concerns brought on by the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/ASTBlFbIEX — Chicago Marathon (@ChiMarathon) July 13, 2020

El maratón se ha celebrado anualmente desde 1977, con la única excepción del año 1987 en que no se organizó por la pérdida de patrocinadores. Como alternativa, ese año se disputó una media maratón.

La cancelación de la edición 2020 era esperada después de que hicieran lo mismo los maratones de Boston, el más antiguo que se celebra anualmente en el mundo, y el de Nueva York, el más multitudinario, además de otros a nivel mundial como el de Berlín.

Estados Unidos, donde la pandemia sigue avanzando, es el país con mayor número total de contagios de coronavirus (más de 3,3 millones) y de fallecimientos (más de 135.000).

