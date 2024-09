Carlos Hernández está listo para representar a México en el Maratón de Berlín

Pese a los obstáculos que se han presentado, el corredor Carlos Hernández se encuentra listo a representar a San Juan del Río y México en el Maratón de Berlín edición número 50, uno de los seis más importantes, el cual se llevará a cabo el 29 de septiembre.

Con la disciplina que lo caracteriza, Hernández hizo una preparación exhausta en la que sumó su experiencia en el atletismo para el gran reto, tan sólo para ingresar al Maratón tuvo dar la marca, haciendo de esta competencia una de las más difíciles.

Hernández Alvarado es un apasionado del atletismo, además es Ingeniero Industrial que gusta emprender y potencializar nuevos proyectos.

“Estoy muy emocionado de correr un Major Marathon de los más importantes a nivel mundial. Al formar parte del Abbott World Marathon Majors. Me siento fuerte físico y mentalmente, he trabajado con gran disciplina y enfoque en lograr el objetivo durante 12 semanas de trabajo duro”, explicó el multimedallista.

“El proceso no fue fácil al no contar con la pista de atletismo para hacer trabajo de velocidad, tuvimos que buscar alternativas para no afectar el plan de entrenamiento, al final se logró con cumplir con éxito. Ahora ya solo queda disfrutar el domingo del 50 aniversario del BMW BERLIN-MARATHON”, agregó.

El proceso no fue fácil al no contar con la pista de atletismo, en el que tuvo que recurrir a nuevas rutas.

Comprometido con lograr la meta, Hernández cuidó todos los detalles para lograr su objetivo, motivado por su familia que lo inspiró a dar hasta el último esfuerzo, por cosechar resultados.

El deportista ha tenido que superar lesiones, horas de entrenamiento y disciplina por ser el mejor, para destacar tanto en trail como en el running.

Inició en 2015 de forma recreativa corriendo 5 kilómetros, rápidamente se enamoró de este deporte. Junto con un grupo de amigos corría de forma regular, empezó a entrenar con ellos y poco a poco fue aprendiendo la importancia y beneficios que tiene el correr. No pasó mucho tiempo cuando “Charly” ya estaba corriendo 5 luego 10 kilómetros para saltar al maratón.