Cazadero contra Tomateros pondrán a prueba a sus jugadores

Las novenas de Osos y Tomateros Jr serán los encargados de abrir la jornada del domingo 19 de julio de la Liga de Beisbol Ureb San Juan del Río, en categoría de Primera Fuerza A, cuando disputen el partido de las nueve de la mañana, en el diamante de Solares.

Mulos y Tigres serán los protagonistas del juego de las diez y media de la mañana en Santa Rosa. Tigres quieren demostrar lo grande que son en terreno de juego, buscan quedarse con la victoria. Tomateros de Tequisquiapan y Cazadero se medirán en el juego del medio día en la deportiva de Tequisquiapan.

En el rol de juegos de Primera Fuerza B, Piratas y Yankees disputarán el juego del medio día en Vistha. Charros contra Conspiradores pondrán a prueba a sus jugadores en el partido de la una de la tarde en el Ángel Guerrero. En otro encuentro Diablos se enfrentarán a Juniors a la una de la tarde en Solares. Rangers buscarán la victoria contra Cañeros al medio día en Santa Rosa. Ángeles van contra Cardenales de Cazadero, jugarán a a las once de día en Ojo de Agua. Yaquis por su parte se enfrentarán a Leones a las nueve de la mañana en Cazadero en tanto que Cerveceros se medirá con Sultanes a la una de la tarde en Carrizo.

Las novenas buscan ser las mejores, haciendo de los encuentros, juegos de mayor nivel por conocer a los candidatos a los plays off y hacer historia en el Rey de los Deportes.

En la categoría de Segunda Fuerza, Cachorros de Cazadero, recibirán a Titanes en el partido programado a la una de la tarde en Cazadero. Castores probarán suerte en el juego contra Azulejos a las once y media en La Valla. Toros van contra Panthers, en juego de las once del día en Xajay. Bravos contra Dodgers en San Clemente a las nueve y media de la mañana. En tanto que Cachorros de Tequis se medirá con Marlisn a las once de la mañana en el Deposito. Bravos contra Diablos en el juego de las once del día en Tlaxcalilla.

