CDM son las campeonas de la Liga Oficial Municipal LOM Fut

La Academia Municipal CDM “Fabricando Campeonas” es un referente del futbol en San Juan del Río con 15 años de historia. La disciplina de sus jugadoras han llevado al equipo a ganar el título de campeonas de la reciente Liga Oficial Municipal LOM Fut.

A cargo del entrenador Francisco Omar Guerrero Ruíz el club crece como uno de los representantes más fuertes en la rama femenil que llevan a un nivel más alto la competencia.

En la pasada final se impusieron a Sueño Posible con anotaciones de Pau Pacheco, Metzi Feregrino, Gabi Dorantes, Quetzalli García.

Han representado a San Juan del Río en diferentes escenarios como lo fue la eliminatoria regional de la liga Scotiabank en Aguascalientes.

“Más allá de ganar un trofeo o una medalla está el proceso formativo. Al día de hoy no hay una final en la que no esté una jugadora que viene de CDM. Somos una gran opción por todo lo que se ha venido trabajando no me gusta engañar gente”, declaró el profesor.

Las jóvenes continúan buscando opciones de oportunidad a crecer no solo en el deporte sino en su formación académica. De sumar un trofeo más a su vitrina de logros donde se encuentra la Copa Telmex, campeonas del torneo Copa Vallarta 2012, rankeadras dentro de las 10 mejores.

El equipo sanjuanense ha contado con jugadoras de renombre, en sus como lo son María Isabela Moreno y Lorena Rangel quienes portaron el título de capitanas en Gallos Blancos. El nombre CDM viene del programa nacional de CONADE que era CEDEM (Centros Deportivos Municipales).

“Tuvimos mucha suerte en esa cuestión tanto así que desde 2007 a la fecha, año con año hemos representado al estado de Querétaro en muchos torneos nacionales e internacionales como la Copa Willson” narró el profesor antes de hacer frente a su compromiso.

Al mismo tiempo agradeció al profesor Saul Cruz quien es el mayor referente del futbol femenil en Querétaro.

“Me atrevo a decirlo sin reparo alguno, hay que darle la distinción a quien se lo merece, quien t más jugadoras tiene a nivel profesional”, expuso el entrenador.