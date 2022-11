Cefoma firma con Gallos Blancos

Cefoma Club celebra el haber alcanzado una meta más, el alcanzar el título como Centro de Formación Gallos Oficial en San Juan del Río,informó J. Hurtado

“Firmé contrato en CEGAR del derecho que permite serlo, va haber buenos beneficios para nuestros niños y niñas en este nuevo proyecto, también así tuve la junta con Marco Miranda que también nos dio el aval para tener torneo internacionales en Europa, argentina, Brasil”, explicó el entrenador.

Con este logro, el club sigue apuntando a la formación de alto rendimiento siendo una opción para los talentos sanjuaneases.

Deportes Gallos Blancos busca cerrar el torneo con dignidad

Proyecto junto con Manuel Villa Franco que se jacta de ser la única escuela oficial de Gallos Blancos en San Juan del Río, que tiene por sedes las canchas de Santa Fé, La Noria y la Deportiva Norte de las 4:30 a 6:00 de la tarde.

Trabajando con equipos de la Sub 10, Sub 11, Sub 14, Sub 16, Sub 18 quienes estarán representando a México en los campeonatos internacionales, los próximos en Estados Unidos en las Vegas, en Minesota. Lo mismo en el torneo de España.

“Estamos contentos por esa parte, vamos a seguir trabajando en el proyecto. Este miércoles tenemos visorias para llevar a Ramón Mata, Aníbal, a Eder Ferrusca y Alan Villa Franco a la Sub 18 y Sub 20. Hacer las cosas de la mejor manera, tener jugadores para Gallos Blancos, estar en la línea”, declaró el Hurtado