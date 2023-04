Cero tolerancia al acoso: Iridia Salazar

La nueva cabeza del Indereq, Iridia Salazar, fue clara al decir que no habrá tolerancia ante el acoso a los deportistas, así lo dijo en el Podcast de Diario de Querétaro, esto ante la situación que se hizo pública en la gestión de Edward Sánchez del Río, donde hubo un supuesto caso de acoso dentro de esta institución.

“El mensaje es muy claro del gobernador y del Indereq que es cero tolerancia al acoso, queremos que de esto que pasó del Indereq que sea como el ave fénix, resurgir de las cenizas y podamos convertirnos en un referente, para que esto no vuelva a pasar y que los lineamientos que vamos a poner sean un referente para más organizaciones”.

A su llegada al cargo aseguró que hay muchas áreas de oportunidad en las que se puede trabajar, “lo importante es saber que hay cosas que sí se están haciendo bien pero más importante es que se pueden mejorar, el deportista está acostumbrado a hacer el máximo por el mínimo y ya no queremos eso, queremos que ellos tengan todo lo que necesitan para poder seguir desempeñando sus labores porque es la única manera de asegurar que haya un número considerable de atletas en cada disciplina, porque a veces los apoyos llegan muy mermados”.

Iridia Salazar como medallista olímpica sabe de los problemas a los que se enfrenta un deportista al igual que sus padres, es una gran ventaja al tener ahora este cargo público.

“Muy contenta por este reto, por esta gran responsabilidad, algo muy importante es que conozco todos los aspectos del deporte me siento muy familiarizada con todo lo que pasan los deportistas amateur y entiendo la parte de los padres también del sacrificio que hacen por los hijos, y en el tema administrativo hice una empresa para desarrollar el deporte, con este mismo perfil es lo que busca el Indereq”.

La ex atleta hizo historia para México al ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, “vengo de una familia que fue taekwondoína, todo mundo en mi familia practicaba este deporte y es por eso que inicio yo no lo escogí el taekwondo me escogió a mí, la disciplina es algo que todo niño es algo que no te gusta, pasó algo muy significativo en mi vida en un campeonato mundial de Hong Kong, que cuando me toco ver este espíritu competitivo me enamoré y entrenar y sacrificarte lleva un propósito y empecé a querer ir a Juegos Olímpicos y ganar”.

Nuestra ciudad ha sido cuna de varios taekwondoínes exitosos y es porque en muchas escuelas ya es esta disciplina parte de sus actividades físicas.

“Querétaro hizo algo muy importante, las escuelas particulares empezaron a tomar el taekwondo como una actividad que podías hacer extracurricular, eso aumentó mucho el número de participantes en el estado, hemos tenido escuela aquí y es lo más importante para crear deportistas de gran nivel”, finalizó.