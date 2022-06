Ciclistas rodarán en la 6ª Copa Estatal Ruta 2022 en SJR

San Juan del Río será sede de la 6ª Copa Estatal Ruta 2022 este 26 de junio teniendo como punto de salida y meta las inmediaciones de Loma Linda, organizada por la Comisión en el que el equipo de casa, Dies Cycling buscará refrendar los primeros lugares que logró en la fecha anterior.

Los ciclistas se han preparado para mejorar sus tiempos que marcaron en La Lira, Pedro Escobedo, en donde los sanjuanenses ganaron, María Guadalupe fue el primer lugar de la prueba en la categoría 30-39 años con un tiempo de 1:51:02. Juan Luis Diz Martínez ganó con un tiempo de 53:03. En 40-49 años, Misael Diz Esquivel fue el mejor por el equipo Dies Cycling con un tiempo de 1:44:34. En 40 y más Maribel Diaz Esquivel de Dies ganó con un registro de 56:47.

Se espera la participación de los equipos como Spyd, Olympus Bike,Las Meras Meras Petateras, TCC Cannondale Conquistadores, Salper Querétaro, Dies Cycling, Ciclopolis, Madrono Cycle, Crotalis, Parker Pro, Desert Fox.

En la edición anterior, en donde Fanny Zoe Teran del equipo Spyd logró el primer lugar al finalizar el recorrido en 56:48.500 en la Juvenil A. Ana Regina Camacho de Ciclopolis figuró en lo más alto del podio con un tiempo de 1:50.59 en la Juvenil B. Rosario Cruz Martínez de Salper Querétaro consiguió el primer lugar en la categoría 50-59 años varonil con un tiempo de 53:02. En la Juvenil C femenil el primer lugar fue para Yazhu Amairany Martínez al finalizar el recorrido en 1:47:24. En la Libre Femenil la mejor ciclista fue la olímpica Fabiola Corona de Tcc Cannondale con un tiempo de 1:47:23. En la Sub 23 Karani Sagrario Pera como independiente ganó con una marca de 1:50:59. En 30-39 años varonil Raciel Reséndiz fue el mejor ciclista del equipo Crotalus con un tiempo de 1:44:28. En la Juvenil B, Maximiliano Hernández de Desert Fox se impuso con una marca de 1:44:55. En la Juvenil C, Roberto Alcantar de Madrono Cycle ganó al finalizar la prueba en 1:41:37. En la Libre Víctor Manuel Rico de Spyd ganó con un tiempo de 1:38:25.