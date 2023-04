Clasifican siete judocas a Nacionales CONADE 2023

Un total de siete judocas queretanos consiguieron su clasificación a los Juegos Nacionales CONADE 2023, al conquistar muy buenos resultados en el Macrorregional de la especialidad, el cual se llevo a cabo en Celaya, Guanajuato, por lo que con este resultado los representantes de nuestra entidad buscarán ahora poner en alto el nombre del estado y colgarse una medalla en la máxima justa deportiva nacional para las categorías infantiles y juveniles.

Las actividades de este Macrorregional de Judo, se realizaron en el Deportivo Miguel Alemán de la vecina ciudad de Celaya, con la participación de los 300 mejores judocas de 13 entidades, como lo son Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET).

Deportes Judocas queretanos se cuelgan medallas en Panamá

Los dos días de actividades fueron muy intensos en tierras guanajuatenses, pues los 300 deportistas participantes buscaban su lugar en la máxima justa deportiva nacional, por lo que se vivieron emociones en cada uno de los combates que se realizaron, en la categoría sub 15, sub 18 y sub 21, tanto en la rama varonil como en la femenil, dando una muestra de lo que se podrá vivir en la siguiente fase de esta importante competencia.

En esta ocasión, los siete deportistas de nuestra entidad que consiguieron su clasificación a los Juegos Nacionales CONADE 2023, fueron Wilmer Álvarez, Regina Robles, Valeria Trueba, Aidan Urbano, Ivanna Urbano, Enders Juárez y Christopher Córdoba, quienes se dijeron contentos por el resultado, pero, sobre todo, por conseguir su clasificación a la importante justa nacional, por lo que ahora seguirán con su entrenamiento para colgarse una medalla en esta fase nacional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A través de las redes sociales, el Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), felicitó a estos jóvenes deportistas, quienes hicieron una gran competencia y demostraron su talento, por lo que las esperanzas de que se consigan buenos resultados en la justa nacional, son sin duda muy altas y les desearon el mayor de los éxitos en dicha justa deportiva.