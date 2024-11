Club San Juan del Río, presente en el nacional de basquetbol

Club San Juan del Río Femenil viajó al nacional de basquetbol Sub 12 para representar al estado queretano en el regional del Torneo Telmex que se va a llevará a cabo este fin de semana en León, Guanajuato.

Talento y disciplina es el común de las jugadoras que forman parte del equipo, entre ellas Valentina Hernández Jiménez, apasionada del deporte ráfaga que buscará dar lo mejor de sí y sumar a su equipo.

“Siempre he jugado de poste y es donde me siento más segura y nada más dos veces me han puesto de ala y de centro, pero no me siento tan cómoda como poste”, declaró la jugadora quien con tan sólo 12 años de edad representa a San Juan del Río y a su escuela La Salle.

Comprometida con el equipo, dijo se prepararon muy fuerte y que confía en sus compañeras.

“Estamos listas para lo que se viene no es la primera vez que vamos a representar a Querétaro entonces sabemos lo que es y pues siempre con actitud en todos los partidos y siempre dando lo mejor”, expuso la jugadora.

Así también, Regina Pérez García, en representación de sus compañeras, dijo estar orgullosa de ser parte del selectivo y que jugará por conseguir la victoria.

A cargo del coach Bruno Saúl Avilés Betancourt y apoyadas por sus padres, el representativo reforzó su preparación entrenando en la cancha de San Isidro. El club tiene por objetivo el promover el básquetbol femenil en el municipio que las niñas tengan oportunidades de vivir experiencias de viaje de juego, de desarrollo deportivo, explicó el coach Avilés quien agradeció a los clubes que suman esfuerzos en este proyecto por fortalecer una selección sanjuanense.