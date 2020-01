Comparte su experiencia

Ximena González y Alejandro Fermín regresaron a casa luego de su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020, en donde González conquistó un cuarto lugar junto a su equipo, por lo que se dijeron contentos de haber vivido esta nueva experiencia deportiva.

“La experiencia de ir representando a mi país creo que fue muy padre, el conocer a personas que no hablan tu mismo idioma es muy diferente y poder jugar con ellas, el nivel es impresionante allá, creo que fue muy padre estar en unos Juegos Olímpicos, sabiendo que me he preparado mucho y he logrado las cosas que quiero, y vienen más cosas”, contó Ximena González, que se quedó junto con su equipo Brown a dos anotaciones de la medalla de bronce.

Alejandro Fermín comentó que fue “muy emocionado de lo que viví. Desde que entrabamos a calentar sentí esas ganas de poder jugar por mi país, después nos pasaban a la Arena principal donde íbamos a jugar y se sentía muy bien porque ponían música, luces”.

Adrián Cervantes, entrenador de hockey, valoró el esfuerzo de sus pupilos en esta justa que se desarrolló en Suiza y resaltó el nivel de esta disciplina en la entidad, que ha quedado demostrado en la obtención de primeros lugares en las justas nacionales.

“Es algo muy gratificante, es algo que motiva a dar más, en Querétaro tenemos un nivel de competencia muy alto, el más alto a nivel nacional, obteniendo en la mayoría de los casos los primeros lugares en todas las categorías en los Nacionales, entonces eso habla muy bien de lo que se está haciendo aquí en los clubes que tenemos en Querétaro”, dijo el entrenador.