Complicado fin de semana

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar, tuvo un fin de semana complicado en el campeonato Lamborghini Super Trofeo Europea 2021, que corrió la quinta y sexta fecha de la temporada, en donde el representante de nuestra entidad, obtuvo un sexto sitio y en la segunda carrera quedó fuera de actividad cuando peleaba los primeros sitios.

Las quinta y sexta fechas del campeonato, se llevaron a cabo este fin de semana en el famoso Circuit Zandvoort en Holanda, escenario que desde un inicio había demostrado que sería complicado, pero Dörrbecker Rebollar confiaba en poder hacer dos buenas carreras sobre todo por lo que habían conseguido en la calificación previa a la primera carrera.

Para la primera carrera, que se corrió el sábado, el piloto queretano y su coequipero, Michelotto obtuvieron un sexto lugar, mismo en el que habían calificado para la competencia, por lo que les daba motivación para la competencia dominical, en la que arrancarían en la cuarta posición y con muchas posibilidades de meterse en la pelea por el podio de este importante campeonato de automovilismo europeo.

Michael Dörrbecker fue el encargado de tomar el volante de la competencia en primera instancia, haciendo una buena carrera, el piloto queretano fue asentándose más en el auto, acercándose a los punteros y a una vuelta de entrar a pits, para el cambio obligatorio de pilotos, impactó con un auto rezagado, lo que ocasionó un trompo que lo mando a la grava, de donde no pudo salir, quedando fuera de la competencia y esfumándose las posibilidades de podio.

“Fue un fin de semana agridulce. Me sentí muy cómodo en esta pista, creo que fue la primera vez que me sentí no sólo cómodo con el auto, sino que verdaderamente ya tenía una sinergia con este tipo de vehículos. Zandvoort es una pista donde es difícil rebasar, entonces fue un poco frustrante porque los tiempos eran competitivos, en la carrera dos, desgraciadamente una vuelta y media antes de entrar a los pits para hacer el cambio de piloto, un contacto con un auto lapeado nos deja fuera de la competencia. Me siento decepcionado porque sin lugar a duda hasta ese momento había sido mi carrera más competitiva dentro del serial. Así son las carreras. Ojalá sigamos con la misma tendencia de mejoría en Spa”.