Concluye primer scouting

Germán Silva y su equipo del “Proyecto Pinole, corriendo por las venas de México”, finalizaron el primer scouting, que les permitió medir mil doscientos kilómetros en diez días de duro trabajo, como parte de los preparativos de este reto que consistente en correr de Tijuana a Cancún, desde noviembre del año en curso, a marzo del 2022.

“Fueron días interesantes, después de este primer scouting, técnicamente, ahora me queda más claro lo que representa físicamente este reto. Esto está mucho más canijo de lo que me imaginé. Después de estos días puedo decir, a manera de conclusión, que me quedo más enamorado de México. Sorprendido por toda la riqueza de nuestra historia, su diversidad de escenarios, ha sido como echar un ojo en el tiempo y darnos cuenta de que tan grande es México. La gente siempre amable, también fue como un tour gastronómico, la comida deliciosa, tortillas hechas a mano, barbacoa increíble”.

Esta fue la primera de cinco etapas que el equipo piensa hacer, midiendo altimetrías, distancias, temperaturas entre otros importantes aspectos, detallando Germán Silva que algunos datos recolectados en el trayecto, fue el saber que correrá por lo menos 16 mil metros de ascenso vertical y otro tanto de descenso, tan sólo, en esta región.