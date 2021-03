¡Confirmado! "El Canelo se enfrentará a BJ Saunders en mayo

Saúl "El Canelo” Álvarez, anunció su nueva pelea la cual será el próximo 8 de mayo en el estadio AT&T, casa de los Vaqueros de Dallas de la NFL y que se encuentra ubicado en Arlington, Texas.

La novedad es que la idea es que puedan haber alrededor de 70 mil aficionados en este magno evento de box.

En el ring Canelo Álvarez destroza a Avni Yildirim y retiene sus cinturones

Enfrente tendrá al peleador británico, y todavía invicto, BJ Saunders, que lleva 30 peleas consecutivas con triunfo. Saúl busca ganar su tercer cinturón en peso supermedio y para ello deberá vencer al actual monarca de la WBO.

El pleito fue anunciado por el propio Canelo y el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, todo a través de redes sociales.

"El Canelo" salió victorioso de su último encuentro

Saúl “Canelo” Álvarez no tuvo problemas para liquidar su compromiso obligatorio contra el turco Avni Yildirim, quien ya no salió al cuarto round, la noche del 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.

El entrenador de Avni, Joel Díaz, determinó que la pelea no debía continuar, luego que el retador absorbió todo lo que tiene el arsenal del “Canelo”.

🇲🇽 #CaneloSaunders tiene sede 📍Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo 🥊



🇺🇸 #CaneloSaunders has a venue📍With excitement I'll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th 🥊 pic.twitter.com/zywXykBXET — Canelo Alvarez (@Canelo) March 19, 2021

Yildirim se fue una vez a la lona en el tercer round a causa de un derechazo recto que Saúl le coló entre los guantes. Tras escuchar el conteo del “tercer hombre”, ya sólo continuó guiado por su orgullo.

Álvarez explicó que, de haber podido, nunca se hubiese enfrentado a Yildirim, pero era la única forma de continuar hacia su meta de conquistar todos los fajines de la división. Saúl indicó que primordialmente quería ganar el título el WBC.