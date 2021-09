Conquistan buenos resultados

Los deportistas queretanos siguen sumando resultados positivos, ahora con la disciplina del atletismo en el 5º Encuentro Atlético Cheetahs que se llevó a cabo en Dolores Hidalgo en el cual, consiguieron ocho primeros lugares, cuatro segundos y cinco terceros lugares, destacando que participaron atletas de diferentes equipos como The Panthers, Relámpagos T&F, así como de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En esta oportunidad, el equipo de The Panthers consiguió un total de diez preseas en este certamen, en las diferentes categorías en las que llevaron a un competir, destacando los primeros lugares obtenidos por Carlos Ernesto Becerril López en la prueba de 800 metros en la categoría Sub 20, Patricio Fernando Becerril López en los 5000 metros en la categoría libre, Alana Valle que se colgó dos preseas de primer lugar en las pruebas de 100 y 200 metros en l modalidad Sub 20.

Osiel Yáñez se quedó con el primer sitio de la categoría Máster, en la prueba de los 400 metros, en tanto que Osvaldo Luna Otero, que también es el coach de este equipo, sumó dos medallas de primer lugar, una de ellas en la prueba de los 100 metros y la segunda en la distancia de los 200 metros de este certamen, sumados al segundo lugar de Nallely Noemí Escobar Estrada en la categoría Libre en la prueba de 800 metros, el de Uriel Hernández en la modalidad Master en los 100 metros y la tercera posición de Fernando Francisco Ríos Pimentel en los 5000 metros en la categoría Libre.

El equipo Relámpagos T&F sumó cinco preseas en este certamen, una de primer lugar con Osman Ramírez en impulso de bala sub 20, un segundo sitio con Dani Isassi en los 400 metros de la categoría sub 20 y tres terceros lugares con Marcos Candelas en la prueba de los 400 metros en la modalidad sub 20, Joshua Gaytán en los 200 metros categoría Sub 16 e Iván Mendoza en los 800 metros en la categoría libre.

Rómulo Alejandro Duarte Vargas, fue el representante de la UAQ, que consiguió subir en dos ocasiones al podio de esta competencia en Dolores Hidalgo, siendo la primera de ellas en los 400 metros, en donde se ubicó en la segunda posición y un tercer sitio en los 200 metros.