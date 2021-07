Consigue Top Ten

El piloto de 17 años, Kevin Salgado consiguió el Top ten en el Gran Premio Pedro Rodríguez, que marcó la mitad de la temporada para la Copa Notiauto, por lo que salió motivado de tierras queretanas para encarar el resto de la campaña y tratar de conquistar el título de novato del año de este importante serial automovilístico.

Las cosas no fueron sencillas para Salgado, luego de que el auto #09 de Chicago Pneumatic/ESTO/Herramientas y Ceras/Monster Fit/Rectimotores Racing tuviera una falla mecánica en la dirección, problema que pudieron solventar y que hizo que el piloto demostrará su buen manejo y con gran desempeño pudiera finalizar en el top ten y sumar una gran cantidad de puntos dentro del campeonato, en el cual sigue firme en busca del novato del año.

Deportes Llega la Copa Notiauto

“Ha sido una carrera de grandes retos, ya que a pesar de la falla en la dirección en el auto pude no solo solventar ese problema si no también mantenerme firme en la carrera, la cual fue bástate competitiva y de mucha exigencia, pienso que de no haber fallado la dirección incluso pudimos haber logrado un mejor resultado. Este resultado nos catapulta más cerca del líder de novatos, así que tendré que seguir trabajando fuerte y sumar más puntos que nos ayuden a lograr el objetivo principal el cual es ser campeón de novatos”.

El equipo AKL Racing 21 y el propio Kevin, saben que tienen que seguir mejorando algunas cosas, pues aún restan cinco fechas importantes en el campeonato de la Categoría TC 2000 en la Copa Notiauto, la cual regresará el 30 de julio al autódromo del Ecocentro Queretano para lo que será la sexta fecha de la competencia y Salgado tiene la mira puesta de nueva cuenta en los diez primeros pero enfocado a corregir los errores cometidos y buscar porque no llegar más adelante incluso pensando en los primeros lugares.

“Lo importante de la quinta fecha es que pudimos rodar mucho mejor y más adelante, tema que sin duda me brinda la confianza de seguir firme, ya que aún faltan cinco fechas, queremos repetir nuevamente el top ten e incluso estar más adelante, empezando en la siguiente fecha que estaremos de nuevo en Querétaro”.