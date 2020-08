Contentos tras carrera en Querétaro

Luego de la carrera del fin de semana en el autódromo del Ecocentro de Querétaro, los integrantes del equipo Alessandros Racing, Armando Pagazza y Jaime Guzmán se dijeron contentos con lo que vivieron, pues se divirtieron al máximo y estuvieron cerca de conseguir un podio en esta fecha tan importante.

“Me la pasé muy bien, súper divertido, no había tenido la oportunidad de subirme al auto y no sabía qué esperar, pero lo probé en las prácticas y al momento de la calificación lo coloqué en cuarto y tuvimos un buen arranque de carrera, estuvimos en tercer sitio, incluso hasta en el segundo, pero Allan se vio muy hábil y me pudo pasar, y al término de mi turno entregué el carro en tercer sitio con lo que estoy muy satisfecho y contento con la categoría, ahora esperar en dónde serán las otras carreras para poder ir a luchar por más puntos” comentó Guzmán.

Deportes Decepcionado por resultado

Armando Pagazza, por su parte reconoció que “en el arranque estuve bien, mantuve el tercer lugar, pero luego tuve un pequeño error de novato y perdí algunas posiciones, pero pude recuperarme y tomar ritmo a lo largo de mi turno, fue buena carrera y cosechamos buenos puntos, en la próxima carrera estaremos más fortalecido y seguramente estaremos en el podio”.

Por lo pronto este equipo se encuentra pensando en lo que será la siguiente competencia, en la que de igual forma querrán ser protagonistas, pues ya demostraron que tienen los autos y el manejo para ser de los que estén peleando el campeonato de este serial de autos turismo de nuestro país.