Continúa su preparación

La corredora queretana, Daniela Torres continuará con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que el siguiente fin de semana estará participando en un evento en Torreón, para posteriormente dirigirse a Veracruz y ahí cerrar la preparación de cara a la justa, en donde espera conseguir un buen resultado para nuestro país y para la entidad.

“El próximo fin de semana voy a ir a competir a Torreón, voy a ir a hacer un chequeo en Medio Maratón, después vamos a ir a Veracruz a principios de julio, igual para hacer otro chequeo y los últimos ajustes previos a Juegos Olímpicos”.

Respectó a su participación en el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo, que concluye este domingo en Querétaro, señaló que para ella fue especial estar en las nuevas instalaciones deportivas, sobre todo porque había conocido el estadio cuando solo era de futbol, pero ahora cuenta con una pista de primer nivel, de las que solamente había podido ver en Estados Unidos.

“Estoy muy feliz de poder estar en este Estadio, me tocó verlo cuando era estadio de futbol, me tocó estar al inicio del proyecto, yo estoy encantada de ver como resulto todo esto y que mejor que poder estrenar la pista compitiendo, me siento muy bendecida de estar con toda la gente apoyándome. Sin temor a equivocarme es la mejor pista del país, creo que solo en estados unidos he visto pistas como esta, aquí en el continente americano y es una forma de fomentar el deporte y que mejor que con el Centro Cultural que está aquí al lado”.

Daniela Torres, aseguró además que el representar a México en unos Juegos Olímpicos es muy importante para ella, sobre todo porque tiene tan solo dos años de haber iniciado en el alto rendimiento, por lo que los resultados se le han dado de forma favorable y ahora espera hacer un buen papel en Tokio.

“Estoy muy feliz (de ir a Juegos Olímpicos), me siento muy afortunada, la verdad es que apenas voy para dos años en el alto rendimiento, creo que los resultados han sido maravillosos en tan poco tiempo, no creí que pudiera estar de este lado algún día”.