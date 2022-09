Convocan a Carrera en pro de la donación de órganos

El doctor Álvaro Ugalde, director del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro hizo la invitación a participar en la séptima carrera en pro de la donación de órganos y tejidos que se realizará este domingo 25 de septiembre en punto de las 8 de la mañana en las inmediaciones del Hospital General de San Juan del Río.

A vivir la fiesta deportiva en el marco del Día de la donación de órganos y el 38 aniversario del Hospital General, a la que se espera la participación de 700 corredores.

“Tenemos calculados participarán alrededor de 600 corredores quizá 700 y si se llegan a reunir más que mejor”, informó. En las distancias 5 y 10 kilómetros en las categorías general, libre y masters en las dos ramas.

“Del evento que se viene que es el próximo 25 de septiembre, lamentablemente no se nos dieron las cosas para poderla realizar en Querétaro, huno unos contras. La alternativa es San Juan del Río en las inmediaciones del Hospital General, a parte de conmemorar el Día de la donación de órganos se conmemora el 38 aniversario del hospital, estamos organizando con ellos”

La inscripción es de 300 pesos, incluye un kit que incluye playera, numero, medalla y morral. Esperamos obtener un beneficio para Centro Estatal de Trasplantes para ayudar a personas que necesiten una ayuda. Con premios físicos en los primeros lugares, va haber rifa para incentivar a los corredores.

Es a través de la carrera que se busca el difundir el sentido de la donación de órganos, es la piedra angular del Centro Estatal. Hacer llegar a todas las edades porqué se debe donar, qué tabúes hay, que fácil es donar si se quiere dar la vida.

Señaló que el estado en el año 2021 ocupó el primer lugar en la obtención de órganos, y tejidos.

“El otro tema es el de los trasplantes, quienes lo reciben en el tema del riñón estamos en el décimo lugar, en el tema del hígado en el cuarto lugar.En tejidos de corneas estamos en el 14°”

“El Centro está trabajando con distintas organizaciones. La idea es difundir el sentido de la donación el hecho de donar es , dar vida, recobrar la función en muchos otros casos a personas que les hacen falta corneas, un riñón, estamos hablando de personas de trasplantes de vivo a vivo en las otras de calavera”, explicó.

¿Cómo se canalizan a dónde van a llegar estos órganos?

“Ya está establecido un orden a través del Centro Nacional de Trasplantes que rige la repartición de estos órganos o el orden de la difusión de como serán repartidos, todo bajo un orden”.

En tanto la persona que desea sea trasplantada tiene que elegir primero qué institución, a través de que medio si es a través de los hospitales que tenga licencia o en el centro de salud. Una vez que se decide en que forma va hacer, si va hacer vivo o de cadáver, una vez que se fija esto se inscriben en un programa de estudios donde se tiene que seguir un protocolo de estudios para que esté ubicado y reciba su órgano de acuerdo a ese organigrama.

“Un aproximado de quienes cuentan con un deseo de donar al momento de fallecer no lo tengo. Lo que te puedo decir que independiente de un documento donde la persona está autorizando su cuerpo, existe y esta es la figura legal de todo, es la familia. Decide aún y con el consentimiento por escrito de esa persona de donar, si la familia dice no es no. Por el contrario, si no hay ningún documento escrito pero la familia dice quiero que mi familiar se disponga a donar es la familia la única que puede elegir”, detalló el titular del Estatal te Trasplantes.

Para conocer más sobre la donación de órganos pueden visitar la página del Centro Estatal de Trasplantes, en Facebook se encuentra toda la información.