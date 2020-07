Corredora de fortaleza

La maratonista María Verónica Soria Cantera es por mucho una de las corredoras con mayor fortaleza, pese a lesiones y cirugías, ha continuado hacia adelante logrando sus metas, con un record de 6 maratones y múltiples nacionales, se mantiene entre las primeras del país.

Egresada de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Maribel es una mujer de retos que trata de continuar con su preparación como maratonista, lo cual se ha complicado por tener los espacios cerrados y estar en la ciudad.

“Me considero competitiva. Prometí luego de la operación darle más seriedad a esto. En 2018 corro mi primer maratón, al día de hoy llevo 6 maratones. Me sentí bastante bien, es una prueba exigente de mucha disciplina que implica meses de entrenamientos, en mi caso busco mejorar tiempos, tuve la oportunidad de hacer mi tercer maratón en Berlín. Llevo dos calificaciones a Boston”.

La atleta posee el record personal de 3 horas con 7 minutos en el maratón Monterrey 2019, por lo que fue candidata a correr lo que en el mundo de los maratones se llama los 6 Majors que son los maratones de élite.

“Mi meta es completar los 6, llevo el de Berlín, Chicago, en 2019 iba a ir a Boston, por tema de trabajo me fue imposible; 2020 por el tema de la pandemia afectó con los planes”, contó la deportista.

El tiempo confinamiento le permitió estar fuera de la ciudad y entrenar 7 días a la semana, dedicada al 100 a correr.

“Quería completar en 6 años los 6 Mayors este año quería ir a Nueva York donde había calificado con 3 horas 7 minutos, pero se canceló. El siguiente año me gustaría retomarlo pero el siguiente será Boston”, detalló Maribel.

Ahora que ha vuelto al trabajo es un reto doble el mantenerse en preparación. Si a eso le agregamos el factor de que no hay una carrera pronta a realizar.

“Como corredor no existe una carrera ahora. Regreso al trabajo y algo que me pasa al volver a Querétaro, como no tienes un objetivo, por las velocidades es difícil entrenar acompañada. Por las medidas no puedo correr, las pistas están cerradas, el ánimo ha bajado, antes corría 7 de 7, y ahora 3 de mis compañeros estamos en la misma situación”, explicó

“No sabemos qué va a pasar con este tema hasta que no empiece a reanudarse, sigo entrenando poco o mucho, lo que nos permitan. Lo mío es correr. Mi meta a corto plazo es terminar los 6 Mayors”, finalizó la corredora.