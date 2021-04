Crece el futbol femenil en San Juan y Tequis

María Romero Rosales, capitana y representante del equipo L.R dio cuenta de que el futbol femenil en San Juan del Río y Tequisquiapan tiene cada vez mayor presencia, pese a la pandemia, las jugadoras hicieron preparación de forma individual para volver a cancha más fuertes.

Romero es una mujer de retos quien se atrevió a formar el equipo, llevar a cabo las responsabilidades de lo que implica dirigir un equipo, dando oportunidad a las jóvenes a crecer dentro y fuera de la cancha.

Deportes Tuzas Ocampo de aniversario

“El equipo lo formó con dos compañeras, nos hicimos acreedoras de crear al equipo, buscamos jugadoras desde hace 9 años estamos con el equipo”, recordó la capitana.

Desde entonces ha visto jugar a grandes chicas, muchas de ellas que pese a sus demás actividades, trabajo, familia, son firmes en su compromiso con el equipo.

Con sed de triunfo las jugadoras de L.R hacen camino en el futbol femenil con el deseo llegar a más finales y lograr campeonatos. En este camino han encontrad a grandes personas, jugadoras, equipos a quienes agradecen por esforzarse más.

Agradeció a sus compañeras y familia que apoyan en cada partido y sobre todo alientan a ser mejor como futbolista.

Deportes Academia Municipal Femenil, fabricando campeonas

“Todas hemos sido pieza clave, hemos tenido buenos y malos momentos. Me quedo con todo lo bueno. En este tiempo he tratado de considerar a mis compañeras como familia, hemos jugado finales, hemos apoyado a chicas que se han ido a jugar a otros equipos y que tienen más posibilidades de jugar en ligas mayores, eso me llena de mucha satisfacción y al final de cuentas trato de apoyar a mis compañeras, motivarlas a lograr metas más grandes” detalló.

María Romero posee una personalidad alegre con mucha energía por desarrollar el proyecto, con metas claras, quien sueñan con contribuir con el campeonato. Quien lleva a su equipo a dar siempre lo mejor participando en la Liga Tequisquiapan, en Copa Telmex, en torneos cortos, como la Copa Gobernador, en la Liga Corregidora de Tequisquiapan.

Al preguntarle lo qué significa el fútbol en su vida dijo.

“Es un deporte muy bello donde al final de cuentas vivir con una gran intensidad que te llena de muchas satisfacciones. Que te permite conocer personas increíbles, lugares, te ayuda a motivarte y sacar lo mejor de ti”, declaró.

La capitana pidió a los lectores el seguir sumando esfuerzos y cuidar de la salud dijo seamos responsables para no dejarnos vencer por esta pandemia.