Crossfit es fortaleza

Hablar de Crossfit en San Juan del Río es hablar de Fernando Daniel Anaya Álvarez que con Wolf Pack promueve no sólo la actividad física sino la convivencia, la comunidad y el reforzar los lazos familiares.

En entrevista, el también ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado del Tec de Monterrey campus Querétaro, contó como el Crossfit tomó peso en su vida, desde hace 6 años en esta disciplina que lo ha llevado a competir en varias partes del país y a certificarse a nivel América Latina en Atlethic Programic.

Daniel es una persona que gusta de retos, que si no está impartiendo seminarios tanto en gimnasia, Levantamientos Olímpicos, Crossfit se encuentra dirigiendo Wolf Pack San Juan del Río, o a cargo de Rock and Wod que se encarga de productos exclusivos para crossfit. Organizador del evento Rock and Wod challenge, evento con más de 500 atletas de toda la República donde se promueve la competencia y el aprendizaje de las categorías principiantes, intermedios.

Por cuestión de la pandemia, contó fue complicado mantener el gimnasio ya que fueron 3 meses de inactividad completa.

“Tratamos de adaptarnos que nuestras clases fueran virtuales, funcionó hasta cierto punto pero muchos de los socios tenían temor o apatía para mostrarse en las clases o simplemente los horarios no les acomodaban entonces afrontar ese nuevo enfoque fue complicado, sin embargo, gracias a eso y con los atletas que nos apoyaron logramos sobrevivir y mantener el gimnasio”.

Anaya posee una personalidad emprendedora, que busca retos, no se siente satisfecho con lo que pasa al día al día. Que gusta que los demás se sientan felices, que al igual que él logren sus objetivos.

Daniel agradeció el apoyo de compañeros y entrenadores que han mostrado siempre un consejo. A Oscar Tristan entrenador de la comunidad de Querétaro, a Luis Enrique de Wolf Pack por apoyarlo a crecer como atleta y como empresario. A Juan Basurto y a los atletas de alto rendimiento Lusus Carmora, Burgette, Héctor Tapia, Dani Fox, Mariana Orozco.