Cuervos busca romper estereotipos

No dejarse llevar por los estereotipos, hacer lo que te gusta con pasión y responsabilidad, fueron algunas de las recomendaciones de las jugadoras del equipo de futbol americano femenil equipado, Cuervos de San Juan del Río, en el marco del Día de la Mujer y el paro nacional de mujeres.

Las integrantes de Cuervos concedieron unos minutos en campo, previo a su práctica en el Cecuco para conocer su historia, cómo es que abren camino en un deporte que se ha considerado, por su rudeza, sólo para hombres.

Deportes Trail running una pasión

Renata Donajil Helgueros Cruz porta con orgullo el uniforme de Cuervos desde hace un año, la defensiva se visualiza seguir defendiendo los colores de Cuervos y llegar a selección.

“Todo es mental pensar en qué si puedo”, expresó la jugadora que va de full back, y quien además de cumplir con sus entrenamientos cursa el 2º de secundaria y desea poder ganar un campeonato con su equipo.

La responsabilidad, la disciplina, entrega por la vida y este deporte, son elementos que porta Amisadai, seleccionada y campeona nacional.

Por otra parte, Rebeca Pérez contó que antes jugaba tocho en la ciudad de México con Guerreras de Iztapalapa. Hace 6 años vino a jugar a San Juan del Río lo que le permitió conocer el campo. Tiempo después por cuestiones familiares vino a vivir a esta ciudad, entonces recordó que había un equipo de tocho, se acercó, le informaron ya no era tocho sino equipado y desde entonces empezó a construir su historia en el futbol americano.

Foto: Xóchilt Guerrero | El Sol de San Juan del Río

“Cuando dicen equipado es una palabra fuerte por el contacto físico que hay. Lo probé y aquí estoy”, declaró con entusiasmo.De su experiencia en selección señaló que le ayudó para tener más visión para no conformarse. “Creo que el ser seleccionada me inculcó el tener más compromiso y de igual manera más constancia, eso me ayudó, el esforzarme y tener la disciplina”.

Deportes Fernanda Ávila; Árbitro Profesional

Mientras que Lizett Nayelli Rivera contó llegó a Cuervos por invitación de una amiga: “no me había animado porque no era un deporte que me llamara la atención. Un día vine a un entrenamiento y me empezó a gustar. El entrenamiento es muy pesado, me costó trabajo porque nunca he sido una chava deportista, sin embargo llevo desde julio aquí”.

Del aporte que ha hecho Cuervos a su vida mencionó ha encontrado una familia, el amor al equipo, se ha vuelto muy frecuente en sus prácticas, rara vez falta.

Lucero Cano Lizardi inició por invitación de su gran amigo que es el manager David: “Es una gran experiencia estar aquí y formar parte de esta gran familia, me volví muy apasionada de este deporte”

Lucero lleva esa misma pasión a casa al cuidado de sus hijas y en compañía de su esposo.

“Creo que el jugar futbol americano te hace una persona más responsable, segura de ti misma. Es un deporte que suele creerse es sólo para hombres, pero no tienen nada de malo que nosotras como mujeres queremos desarrollarlo. He sido criticada por jugarlo, me he topado con gente que me dice que por qué el afán de querer imitar a los hombres, no es que los queramos imitar, simplemente que si podemos desarrollar un deporte tal y como ellos lo hacen, si nos gusta y nos llama la atención por qué no hacerlo”.

De cómo asume el hecho de ser pionera del futbol americano en San Juan del Río dijo: “es una responsabilidad grande ser una de las mujeres que juega este deporte y estoy encantada de jugar”, finalizó.