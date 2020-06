Cultivan su pasión por el ciclismo

Los ciclistas Arturo Raúl Chávez Vega, Orlando Cruz Montaño, Rubén Ríos y Víctor Hugo Trejo Santos, continúan con sus entrenamientos en ciclismo de ruta con miras a retomar las competencias una vez que las autoridades de salud den el banderazo de salida.

Los deportistas tienen en común un gran amor y dedicación por el ciclismo de ruta, en un día llegan a rodar entre 80 y 90 kilómetros pasando por Ezequiel Montes, Tolimán, San Juan del Río.

Arturo Raúl Chávez Vega con 10 años de ciclismo, originario de Tequisquiapan, define el ciclismo como algo extraordinario, recomendando a las personas lo prueben a hacer deporte con los amigos.

Con 64 años de edad tiene toda una vida dentro del deporte, pasando por el karate, por la natación, ciclismo de montaña, ruta con sus excepciones como el béisbol y golf.

“Las nuevas generaciones ojalá hagan deporte porque es muy saludable, se los recomiendo ampliamente”, expuso el ciclista quien regresaba de pedalear de Tecozautla, calificando la experiencia de excelente rodada.

Orlando Cruz Montaño, del municipio de Tequisquiapan, es uno de los mejores exponentes del ciclismo con 19 años dentro de este deporte al cual se refiere ha sido de sacrificios y de sudor.

Inició a los 8 años con el ciclismo de la vieja escuela, con bicis pesadas, de acero, sin cambios.

“Cuando inicié no había bicis de carbón, era salir por gusto y amor al ciclismo. Ahora hay mucha tecnología pero antes no. Me tocó salir a entrenar sin casco, se usaban gorras, uniformes más holgados”, contó al tomarse un descanso luego de haber rodado 60 kilómetros, una distancia menor a la acostumbrada pues un día antes había tenido carga de entrenamiento.

Montaño lo que hace más son intervalos, series, entrena con un potenciómetro que mide los watts con ese tiene sus zonas de entrenamientos, toma una referencia de cuántos watts va hacer para futuras pruebas.

Para esta temporada, Orlando, ganador de la medalla de plata en el Nacional de Aguascalientes, tenía como primer objetivo competir en la carrera de Zacapu, que se celebraría el 15 de septiembre en Michoacán.