Daniel Zacarias se cuelga la plata en los Panamericanos

El tirador queretano Daniel Zacarias Urquiza Salas, sigue cosechando buenos resultados a nivel internacional, ahora al colgarse la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la modalidad de Pistola de Aire 10 Metros por Equipos Mixtos, junto a Alejandra Zavala, quienes dejaron la presea dorada en los también nacionales, Carlos González y Andrea Ibarra en lo que fue una competencia muy pareja e intensa en busca del metal dorado.

Las actividades de los queretanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, continúan y que mejor que con buenas actuaciones, ahora en la disciplina del Tiro Deportivo con Daniel Zacarias Urquiza Salas, quién primero participó en la prueba de Pistola de Aire 10 Metros individual, competencia en la que finalizó en la posición 15 de la competencia, quedándose fuera de las medallas, pero demostrando que se encuentra en muy buen nivel.

Momentos más tarde, Urquiza Salas entro en actividad en la prueba de Pistola de Aire 10 metros Equipo Mixto, junto a Alejandra Zavala, otra destacada atleta de nuestro país, por lo que, las esperanzas de conquistar una medalla fue mayor, sobre todo, después de ver las primeras rondas de la justa, demostraron el nivel para llegar hasta la final de este certamen, lo que consiguieron y al final se vieron las caras ante la otra dupla mexicana conformada por Carlos González y Andrea Ibarra, que al final se colgaron el oro de este certamen.

Tras la obtención de la medalla de plata, el tirador queretano señaló que el conquistar dicha presea es muy positivo, sobre todo, después de lo que vivió en la competencia individual, debido a que el resultado en dicha justa no era el esperado, pero al final el poder ver a la bandera de México en lo mas alto y escuchar el himno nacional es lo mejor, además de que la cosecha de preseas que llevan hasta ahora es algo histórico para la disciplina.

“Me siento bien, al final fue levantarnos de un mal día, sacar las cosas bien, no perder de vista que se podían hacer las cosas bien y al final disfrutar el ver la bandera de México en alto y escuchar el himno es bueno. Pareciera que es mucho tiempo, pero pasa muy rápido, entonces uno tiene que estar concentrado, es mucho estrés, te tiene que apegar a lo técnico, se vuelve un proceso complicado, pero hay que hacerlo. Es algo muy bello, porque en la disciplina del Tiro Deportivo, tenemos cinco medallas de oro y cuatro de plata, algo que históricamente jamás se había logrado y sumar una medalla para mi país y mi estado, habla del compromiso y el cariño que les tengo”.

Urquiza Salas señaló que aún le quedan compromisos importantes, como lo es el Campeonato Panamericano que se realizará en el 2024, competencia en la que estará buscando un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que por ahora se tomará un descanso y aprovechará para estar con su familia, además de agradecer el apoyo de los queretanos y le dedicó el triunfo a sus hijos.

“El próximo año tenemos el último Campeonato Panamericano donde están los puestos para Juegos Olímpicos, será en Buenos Aires, vamos a tomar un descanso y después enfocarnos en Buenos Aires, que será me parece en el mes de marzo. Este resultado, esta medalla se la dedico a mis hijos nada más. Agradecerles que sin ellos no se podría estar aquí, es pasión y ese amor que tenemos los queretanos no lo dejen nunca”.