Daniela Torres ya piensa en París 2024

La corredora queretana, Daniela Torres Huerta regreso a Querétaro tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, destacando que ya piensa en París 2024, en donde buscará mejorar su resultado.

"Quiero llegar a París y a Los Angeles, la verdad es que mientras el cuerpo me dé, vamos a seguir corriendo y esforzándonos por cumplir esos sueños".

Respecto a lo que representa para ella el haber finalizado en el lugar 65 del maratón, señaló que no fue el resultado que esperaba, lo que en su momento le generó un sabor agridulce, sobre todo al cruzar la meta.

"Estoy muy contenta de estar nuevamente en Querétaro, la experiencia que viví en juegos olímpicos, me deja mucho aprendizaje, estoy para dar más, me deja un sabor agridulce porque esperaba más, no había terminado tan contenta al finalizar la competencia, pero me di cuenta con las felicitaciones que fue bueno. Ya estoy pensando en París 2024".

Torres Huerta externó que seguirá corriendo la prueba de maratón, especialmente porque a inicios del próximo año buscará mejorar la marca que dió para Juegos Olímpicos.

"Para ser mi primera vez en Juegos Olímpicos y la segunda representando a nuestro país, pero vamos por buen camino. Voy a seguir corriendo esta prueba, volveré a correr un maratón a principios de año y espero repetir la marca".

Su mamá siempre estuvo presente en su memoria, pues para ella era importante cumplirle el sueño de que estuviera en Juegos Olímpicos, además de que pensar en ella le ayudo a terminar la competencia, en la que sufrió algunas complicaciones, sobre todo a la mitad de la misma.

"Iba pensando en mi mamá, los últimos 16 kilómetros se me hicieron eternos y encontré una motivación extra, de que le estaba cumpliendo a ella ese sueño, y le cumplí con llegar a la meta. Los primeros 10 o 12 kilómetros fue en donde me empecé a sentir cómoda, no íbamos a un paso muy demandante, pero tuve una molestia que se me pasó conforme avanzo la competencia, alcance al segundo grupo y ya después empecé con dolor de caballo, pasando ya la mitad de la competencia y no supe manejar esa situación del dolor de caballo, ya se me había ido el grupo para cuando lo superé y ya fue muy complicado".