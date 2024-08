Darán 50 mil pesos a atletas olímpicos

Los atletas queretanos que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024, recibirán un estímulo económico de 50 mil pesos, así lo dio a conocer la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco durante las jornadas Contigo que realiza el Gobernador del Estado Mauricio Kuri González, apoyos que irán desde los 50 mil pesos y en el caso de Alegna González se le darán 30 mil más por el quinto lugar que obtuvo en la prueba de marcha 20 kilómetros.

“Va a haber un estímulo económico, vamos a apoyar con 50 mil pesos a los que participaron en Juegos Olímpicos, Alegna (González) va a tener 80 mil pesos por el tema del quinto lugar olímpico. Nos sentimos orgullosos de ellos definitivamente, sabemos que los Juegos Olímpicos es una competencia que demanda muchísimo, de la cual se entiende que se prepara toda la vida para llegar ahí, Alegna que es nuestra atleta que estuvo más cerca de obtener medalla con ese quinto lugar, se que también en Querétaro pocas veces se ha llegado a esa posición”.

Salazar Blanco reiteró que seguirán trabajando con estos atletas y con todos los que busquen llegar a los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de que señaló que en el caso de Tonatiuh López se vio que no era el resultado que buscaba, pero precisamente deberán seguir trabajando para llegar a la siguiente justa veraniega y hacer un mejor papel e incluso tratar de subirse al podio de ganadores.

“Nosotros como instituto vamos a seguir trabajando de la mano con ellos, la preparación para el siguiente ciclo ya comenzó, el deporte no descansa, siempre hay que estar en constante preparación, en constante superación, me siento muy contenta, muy orgullosa, se que en el caso de Tonatiuh (López) se percibió y se sintió muy rezagado, no era lo que él deseaba o aspiraba, pero sabemos que esto pasa en el deporte”.

La directora general del INDEREQ, manifestó que sin duda todos buscaran estar en Los Ángeles 2028, como es el caso de Alegna González, Carlos Javier Rojas que tuvo su primera actuación en los Juegos Olímpicos, en donde demostró muy buenas cosas, por lo que sin duda buscará una revancha, sobre todo porque es joven y tiene un gran camino por delante.

“Supongo que Alegna va a repetir y va a buscar llegar a los siguientes Juegos Olímpicos y en el caso de Javier Rojas que era su debut olímpico, es un chico jovencito, tiene toda la edad y todo el camino por delante para repetir una justa olímpica”.