David “General” Cuellar; el boxeo es su estilo de vida

Muchos deportistas viven con mucha intensidad su disciplina deportiva, pero muchos otros toman su actividad como un estilo de vida, tal es el caso de David Cuellar, mejor conocido como “El General” quién desde los cinco años de edad mostró interés por este deporte de los puños, en el que ha conseguido cosas importantes como el campeonato mundial juvenil de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

LOS INICIOS

Cuellar recuerda que sus inicios en este deporte del boxeo, se dieron por su gusto en lo que veía en televisión, por lo que pronto se le dio la oportunidad de entrenar, poniéndose como objetivo llegar a estar en la televisión y conseguir un título mundial, de lo cual está muy cerca de lograr, pues ya tiene el mundial juvenil en sus manos.

“Yo desde que tengo memoria me ha gustado el boxeo, veía en la tele a los boxeadores y le decía a mi papá “yo quiero salir en la tele, algún día voy a salir en la tele” porque recuerdo que tenía como cinco años cuando mi papá me metió al boxeo como tal, a mí me gustaba pero no me había metido, empezó como defensa personal pero más que nada por el gusto que uno tenía, me metí y ese gusto iba creciendo, veía el campeonato del mundo y le decía a mi papá que yo quería salir en la televisión que me vieran boxear en televisión y en ese entonces me visualizaba en esa meta, yo decía que hasta los 25 o 26 años, afortunadamente se cumplió antes de esa edad, muchos piensan que te haces muy agresivo, pero en lo personal no es así, te hace más responsable, yo desde los cinco años estuve con eso, pues ya es un estilo de vida, a mi edad no te conozco ningún antro o bar”.

APOYO DE LA FAMILIA

Como en todas las actividades, el apoyo de la familia es fundamental y más en el ámbito deportivo, algo qué a la mamá de David Cuellar, le costó un poco de trabajo aceptar en un principio, sobre todo por ser un deporte que a ella no le gustaba, pero siempre estuvo apoyando a su hijo para ir a los entrenamientos.

“Mi mamá siempre me dijo, desde que entre al boxeo desde chiquillo, mi mamá siempre me preguntaba si me gustaba o estaba en el box porque le gustaba a mi papá, en ocasiones me pedía que ya me saliera del boxeo, peor a pesar de eso siempre me apoyo, siempre me llevaba a entrenar cuando no estaba mi papá, a pesar de que a ella no le gustaba el boxeo, al igual que a mucha familia y ahorita que me ven en la televisión, pues ya terminando cada pelea sé que voy a estar recibiendo llamadas de familiares, y se siente bien que se preocupen por ti y que te apoyen en lo que te gusta”.

SURGE “EL GENERAL”

Los boxeadores, son muy conocidos por tener algún apodo, por lo que estando aún en el amateur, el señor David Cuellar cuestionó a su hijo sobre como quería ser conocido, encontrado el apodo en una de las aficiones o sueños que tenía desde chiquito, ser General del ejército, adoptando así este mote característico y que lo han llevado a ser conocido en este ámbito del boxeo a nivel profesional.

“El apodo de “General” viene porque cuando era niño yo quería ser del ejército, se lo decía a mi papá que quería ser del ejército, primero decía que piloto aviador, francotirador y ya después dije que iba a ser general, de hecho, mi papá estuvo buscando una escuela militar para meterme, pero ya después se me quitaron esas ganas porque me iba a separar mucho de la sociedad y tampoco quería eso, aparte de que el boxeo siempre fue más mi sueño, entonces cuando estaba en amateur mi papá me preguntó que apodo me gustaría tener para cuando fuera profesional, me quede pensando y no se me ocurrió nada, fue cuando me propuso el de “El General”, porque quería ser del ejército y la verdad me gustó muchísimo y se quedó”.

ETAPA DE AMATEUR

Este joven pugilista de sangre tamaulipeca, pero de corazón queretano, señaló que la etapa como deportista amateur es muy importante, así como participar en las Olimpiadas Nacionales o ahora Juegos Nacionales, en donde además de las cosas buenas, también tuvo experiencias muy particulares, como no tener uniformes adecuados, o de buena calidad.

“Yo creo que si son muy importantes porque explotas tu potencial, yo lo hice a nivel nacional y afortunadamente tuve resultados, fui medalla de plata y sirven de mucho, para ir a competir, saber lo que traes, a mí me tocó que los uniformes que nos daban al principio no eran buenos, como nos daban los que traían de sobra, defectuosos, de mala calidad, fue hasta el 2014 con una medalla de oro y la de plata que nos empezaron a dar buenos uniformes pero se dio el bajón de resultados y otra vez nos empezaron a dar uniformes de mala calidad, los hospedajes tampoco eran los mejores, al menos en las competencias regionales, en las nacionales el hospedaje si cambiaba, en los primeros nacionales llegábamos sin uniformes y veíamos a los demás deportistas con uniforme”.

EL PROFESIONALISMO

Tras ese paso como deportista amateur, David Cuellar decidió dar el brinco al profesionalismo con tan solo 15 años, debutando precisamente en nuestra entidad ante un pugilista que tenia ya cierta experiencia, pero ante el cual consiguió salir con un buen resultado y empezar a vivir su sueño dentro de este deporte.

“Tenía 15 años cuando empecé con el profesional, cuando debute, aquí en Querétaro, tuve la oportunidad de ser profesional en una pelea que organizó aquí Carlos Cendejas, debuté contra el Lobito Martínez que era más experimentado que yo, con cinco peleas registradas de las cuales tenía tres ganadas y dos perdidas, yo siempre he tenido ese estilo como de profesional, en las olimpiadas es de hacer puntos y no tanto de hacer daño, mi estilo es más hacer daño y me adapte más rápido al profesional, creo que no ha sido un cambio tan drástico porque siempre me he entregado al cien por ciento en los entrenamientos”.

DEFENSA DEL TÍTULO JUVENIL

El “General” obtuvo hace poco tiempo el Campeonato Mundial Juvenil de peso Supermosca del CMB, derrotando a Karim Arce, por lo que aseguró que la primera defensa de este cinturón, le gustaría realizarla en Querétaro, debido a que hay bastante afición a esta disciplina y ha quedado demostrado cuando se ha presentado tanto en el Lienzo Charro de los Hermanos Ramírez y en la propia Arena Querétaro.

Deportes Cinturón de la WBC visita Colón

“He peleado dos ocasiones en Querétaro, sin contar el debut que fue aquí también y se siente muy padre, me gusta mucho mi tierra, me gusta mucho representar a este estado, obviamente he estado pensando en que si haría una defensa de este título juvenil, lo haría aquí en Querétaro, me gustaría que mi primera defensa fuera aquí en Querétaro, pero obviamente el gobierno tendría que darnos apoyo para eso, el boxeo si vive bien en Querétaro, hay bastante afición al boxeo, cuando me presente en el Lienzo Charro de los Hermanos Ramírez casi se llenó de gente, igualmente cuando debute en la Arena Querétaro, estaba casi llena”.

SIGUEN SUS PASOS

David “General” Cuellar manifestó que no proviene de una familia de boxeadores, sino que al contrario, fue él el primero en dedicarse a este deporte, pero sus hermanos Max y Emiliano si están metidos en el boxeo, especialmente este último que cuenta apenas con 8 años de edad, mientras que Max tuvo que dejar de practicarlo por problemas de salud y ahora es quién lo acompaña en su esquina en cada una de sus peleas.

Deportes Presentan cinturón nacional

“Mis hermanos, yo soy el primero que inició con esto, no fue hasta que tenía como trece o catorce años que se unió mi hermano Max, que es quién me acompaña a todas mis peleas, es una parte importante de mi equipo y no salgo a ninguna pelea sin él, después esta mi hermano Emiliano, el “Macanas” le dicen y que es un niñito de ocho años, que por cierto estamos buscándole un retadorcito de su edad y su peso, son los únicos ahorita que están siguiendo mis pasos, en mi familia nunca tuvo un abuelo boxeador, un tío boxeador, yo soy el primero y vienen mis hermanos, Max tiene 17 años y lamentablemente ya no pudo estar en el boxeo por algunas operaciones que tuvo”.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: David Cuellar

EDAD: 19 años

TIEMPO DE PROFESIONAL: 5 años

PESO: Supermosca (52.300 kilos)

ESTATURA: 1.75 metros

GUARDÍA: Diestro

GOLPES FAVORITOS: Los curvos, que son los ganchos, uppers, volados