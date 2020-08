De Gallo a Chiva

Como escuchar el canto de las sirenas, Víctor Manuel Vucetich fue seducido por Chivas y cayó en Verde Valle. El Rey Midas tiene múltiples laureles, casi todo lo que toca lo convierte en oro, pero conseguirlos con el Rebaño es un reto que no pudo dejar pasar: “Le agradezco a Amaury Vergara y a Ricardo Peláez el apoyo que me están brindando, estoy comprometido con lo que se merece esta institución y su gente, para mí Chivas tiene una de las más grandes aficiones de América Latina, es el segundo con más seguidores, con esto nos damos cuenta del valor que tiene el equipo, nuestro deseo es que podamos lograr lo que todos queremos en poco tiempo”, dijo Vucetich en su primera intervención.

Enseguida expuso que al Rebaño no se le puede dar la espalda: “Creo que todos los técnicos cuando vamos transitando por este futbol tenemos el objetivo de poder participar en esta institución, sabemos el compromiso que uno adquiere cuando diriges a un equipo con 40 millones de aficionados detrás de nosotros, sabemos los retos y los asumimos, tengo experiencia en la espalda para obtener los resultados que pretendemos”, destacó.

Víctor Manuel recalcó que “Chivas es la aspiración de todos por todo lo que representa, me llega en buen momento, no lo podía dejar pasar, creo que ambos somos compatibles, mi experiencia en el futbol puede beneficiar a este grupo de mexicanos, para mí Chivas es como una segunda selección nacional por lo que significa para nuestro balompié”, destacó.

El Rey Midas tiene extensos pergaminos, Rayados, León, Querétaro, Tecos, entre otros, han sido tocados por su mano mágica, pero el Rebaño es “el reto más importante en mi carrera, por la identidad que tienen con los mexicanos, es un compromiso muy grande”, repitió Vucetich.

BAÑARLOS EN ORO

Con el don que tiene Víctor Manuel, el objetivo final no puede ser otro, ser campeón es la vara con la que se mide: “Los objetivos inmediatos son buscar buenos resultados, más adelante es claro que tenemos que buscar el campeonato, esa es nuestra aspiración, estamos firmes en ese sentido, estamos comprometidos a buscar lo máximo”, aseguró el Rey Midas.

Subir en la tabla general y mantenerse entre los mejores cuatro equipos de México es posible: “Creo que podemos aspirar a eso, tenemos a jugadores de mucho nivel, de selección nacional, el deseo es crecer en conjunto, contamos con buenas individualidades, pero la fuerza viene de un trabajo en equipo”, comentó.

HECHO EN MÉXICO

Vucetich siempre tuvo la oportunidad de trabajar con jugadores extranjeros, en Chivas no puede hacer eso, pero no es ningún pretexto para no imitar sus éxitos de antaño: “Sin duda alguna es un reto trabajar con puro mexicano, pero en el inicio de mi carrera esa era mi base, los extranjeros eran cinco y utilizaba a tres, siempre he tenido una base importante de mexicanos, creo que los jugadores hechos en México tienen el mismo nivel de los extranjeros, con ellos tenemos las mismas posibilidades de tener buenos resultados”, aseguró Víctor Manuel.

LA FRASE

“Chivas es la aspiración de todos por todo lo que representa, me llega en buen momento, no podía dejar pasar la oportunidad, creo que ambos somos compatibles”

EL APODO

Víctor Manuel Vucetich es llamado el Rey Midas por su capacidad para conseguir títulos. Vuce ha hecho campeones de liga a Tecos, León, Pachuca y Rayados.





EL PALMARÉS DE VÍCTOR MANUEL

Equipo Título Año

Potros Neza Segunda División 1989

León Segunda División 1990

León Primera División 1992

Tecos Primera División 1994

Tigres Copa México 1996

Cruz Azul Copa México 1997

Pachuca Primera División Apertura 2003

Monterrey Liga MX Apertura 2009

Monterrey Interliga 2010

Monterrey Liga de Campeones de Concacaf 2011

Monterrey Liga MX Apertura 2010

Monterrey Liga de Campeones de Concacaf 2012

Monterrey Liga de Campeones de Concacaf 2013

Querétaro Copa MX 2016