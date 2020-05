De vuelta al ring

El invicto boxeador José Antonio Sampedro peleará en Aguascalientes en la función a puerta cerrada del 9 de junio en la división Super Pluma, contra Jesús Ricardo Pérez, en el evento organizado por Torres del Villar en copromoción con Cummings y el Casino Crown Supreme.

El pugilista con 20 años, desea salir con el brazo en alto como lo hizo en sus recientes dos peleas en lo que va del año, una en Aguascalientes y la otra en Colombia, las dos con victoria por nocaut.

La pelea fue pactada a 8 rounds, por lo que su preparación fue de gran nivel con el apoyo de Maro Empresarial e Instituto Sade.

“Por la contingencia los entrenamientos no fueron los mismos, las sesiones de sparring tampoco, sin embargo, tuvimos lo necesario para cerrar preparación”, explicó.

Contó se siente motivado, aunque nervioso, porque en las pasadas peleas fueron pactadas a 6, nunca duraron los 6 asaltos, espera repetir y conseguir el triunfo la vía rápida.

Si bien el aplauso de la afición es motivación, y no podrá estar, el peleador saldrá a conseguir un triunfo para ella.

“Se tomarán las medidas necesarias para hacer la función, supuestamente nos harán una prueba para saber que estamos en perfectas condiciones para subirnos, todo está muy bien cuidado, los jueces, los que estarán pendientes a la función”.

De su contrario dijo: “es un rival fuerte, veloz, siento va a hacer una pelea bastante atractiva. Haré lo mejor dentro del ring para salir victoriosos, si se puede por nocaut y favorecer este récord de 8 a 9 con 5 por nocaut”.

El pugilista se mantuvo activo en casa pues con trabajo a conciencia y con disciplina busca mantenerse invicto y ser campeón en el peso Súper Pluma.

“En el entrenamiento es la actitud la que determina el aprovechar el entrenamiento. Me he puesto en meta que esta contingencia, que en lo mentalmente no me afecte. Bien estructuradas y planeadas las cargas de trabajo por parte de mi entrenador, Antonio Sampedro estamos llevando muy bien a cabo la preparación”, agregó

El haber triunfado en el extranjero coloca al boxeador más cerca de su objetivo, ser el primer queretano campeón mundial.